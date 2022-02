Redmi K50 Pro è ormai pronto al lancio: un leak lo svela in ogni dettaglio

Un leak ha svelato il design e le specifiche di Redmi K50 Pro: il nuovo device arriverà con una batteria da urlo e una ricarica rapidissima.

Dopo l’arrivo dell’iconica serie Redmi K50 Gaming, in queste ore il modello Redmi K50 Pro è protagonista di un incredibile leak che ci svela in anticipo il design e le specifiche del nuovo smartphone di Redmi. Il sempre affidabile @OnLeaks ha pubblicato una serie di informazioni dettagliate su ciò che potremo aspettarci dal device di Redmi, e c’è da sperare che siano informazioni certe visto l’incredibile batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W di cui si discute tanto.

Un leak svela il design e le specifiche di Redmi K50 Pro

Frontalmente il device presenta un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz, mentre sotto la scocca batte il cuore del potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – ci sono indicazioni che il device possa anche montare il SoC MediaTek Dimensity 9000.

Posteriormente non possiamo non notare un’isola fotografica rettangolare con tre sensori: il principale da 108 o 50 MP, il secondo di tipo ultra grandangolare e il terzo invece telescopico. Sotto la scocca, come dicevamo a inizio articolo, è molto probabile che troverà posto una generosa batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W, mentre come OS non poteva che esserci Android 12 con la MIUI 13 sin dalla prima accensione.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sul device come la finestra di lancio o il prezzo, ma è chiaro che Redmi K50 Pro ha le carte in regola per competere con gli altri big del settore senza alcun problema.