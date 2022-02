HMD annuncia i nuovi smartphone Nokia C21, C21 Plus e C2 2nd edition

Con i tre nuovi smartphone Nokia della serie C in arrivo anche una gamma di accessori tra cui Nokia Headphones e auricolari Go Earbuds 2+.

HMD Global annuncia oggi tre nuovi smartphone Nokia della serie C, ovverosia il C21, C21 Plus e C2 2nd edition, in risposta al successo riscosso dai dispositivi di fascia entry-level che ha fatto registrare una crescita del fatturato pari al 41% dal 2020 al 2021. Prevedendo 1 milione di sottoscrizioni alla sua Services Suite in H1, HMD annuncia inoltre una nuova divisione incentrata sui servizi, per dare ulteriore impulso alla crescita e permettere all’azienda di prosperare, attrarre talenti e supportare meglio i clienti esistenti ottimizzando i processi interni.

Nokia C21 Plus

I tre nuovi dispositivi fanno propri la solidità e la lunga durata della batteria per cui i telefoni Nokia sono diventati famosi tanti anni fa. Questo, combinato con il meglio del software Android e gli aggiornamenti di sicurezza, cementa la visione di HMD per il 2022 e oltre: creare telefoni Nokia che durano più a lungo mantenendo un’eccellente qualità costruttiva. I dispositivi dell’azienda fanno sfoggio di una bella estetica finlandese che è anche funzionale. HMD sta rafforzando la sua gamma di successo Nokia serie C, introdotta nel 2020 e che costituisce il 16% delle vendite totali di smartphone dell’azienda negli ultimi 5 anni.

Elemento di punta della serie C è il Nokia C21 Plus, lo smartphone progettato per durare, rigorosamente testato per offrire uno stile elegante e robusto, garantendo, inoltre, la durata della batteria a un prezzo competitivo. Il dispositivo viene offerto con due diverse dimensioni di batteria, 4000 mAh e 5050 mAh 4 che forniscono rispettivamente fino a due e tre giorni di autonomia – permettendo di rimanere connessi più a lungo e di ricaricare meno.

Realizzato intorno a un robusto telaio interno in metallo con un grado di protezione IP52, con resistenza allo sporco, alla polvere e alle gocce d’acqua grazie a un vetro di copertura temprato che protegge l’abbagliante display HD+ da 6,5”. Una doppia fotocamera da 13MP con modalità panorama e ritratto ti permette di catturare i momenti migliori con dettagli mozzafiato. Un sistema operativo pulito con il minimo di contenuti preinstallati ti dà più spazio per le app. Inoltre, 2 anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali 5 e la tecnologia di sblocco delle impronte digitali e del volto con AI assicurano che Nokia C21 Plus rimanga sicuro, dentro e fuori.

Nokia C21 e Nokia C2 2 nd edition

Nokia C21 mantiene l’eccellente qualità costruttiva, le promesse di sicurezza e la durata della batteria per tutto il giorno che caratterizzano la popolare serie C. Il dispositivo offre una fotocamera migliorata da 8MP con tecnologia autofocus che legge senza soluzione di continuità i codici QR – così se le persone stanno scansionando i menu, facendo pagamenti o semplicemente cercando informazioni – Nokia C21 assicura che la scansione dei codici QR sia un gioco da ragazzi.

Le capacità di memoria migliorate, grazie a un processore multi-core, assicurano efficienza senza sacrificare la durata della batteria, mentre lo sblocco facciale basato su AI è ora supportato da un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza e comodità. Due anni di aggiornamenti di sicurezza regolari sono anche di serie per i dispositivi della serie C, così si può stare tranquilli che Nokia C21 lavora incessantemente in background per garantire il massimo della sicurezza.

Nokia C2 2nd edition è dotato di una qualità costruttiva Nokia super resistente e affidabile con ancora più modi per connettersi. Progettato per resistere agli urti della vita, grazie a un robusto telaio interno in metallo e all’eccellente artigianato nordico, questo dispositivo della serie C è stato rigorosamente testato per garantire che soddisfi gli elevati standard di durata e offra un design ponderato e mirato a un prezzo accessibile.

Il generoso display da 5.7” permette di trasmettere, condividere e scorrere i contenuti preferiti e le app in una definizione brillante – e catturare i momenti migliori della vita, giorno o notte, grazie alle fotocamere flash anteriore e posteriore. Nokia C21, C21 Plus e C2 2nd edition sono dotati di una gamma di accessori tra cui cuffie con e senza fili (Nokia Headphones) e auricolari realmente wireless (Go Earbuds 2+) che offrono un’esperienza di chiamata facile e a mani libere.