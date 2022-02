Samsung annuncia i nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360

I nuovi Galaxy Book2 Pro di Samsung permettono di lavorare ovunque in maniera flessibile e in totale sicurezza.

Samsung Electronics ha presentato la serie Galaxy Book2 Pro, la nuova line-up di notebook che include Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G. Entrambi i prodotti combinano la flessibilità e la versatilità necessarie per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, in continua evoluzione, e sono progettati con il DNA mobile di Samsung. Il risultato è un’esperienza PC all’insegna della produttività e della portabilità.

Galaxy Book2 Pro: sicurezza business più la libertà dei dispositivi mobile

Sempre più studenti e professionisti si approcciano al lavoro da remoto o ad ambienti di lavoro ibrido: per questo la salvaguardia dei loro dati, delle loro identità e privacy resta una priorità molto importante per Samsung. Per proteggere ulteriormente gli utenti, la serie Galaxy Book2 Pro è la prima line-up di PC consumer a integrare i requisiti di PC secured-core 1 espressi da Microsoft.

Progettati in prima battuta per PC industriali in settori con ampia sicurezza, come finanza, salute e affari governativi, il progetto PC secured-core della serie Galaxy Book2 Pro offre un avanzato livello di protezione su Windows 11 e include hardware, software e firmware fortemente integrati, per rafforzare la protezione contro potenziali cyber attacchi. Ora, ogni utente può apprezzare una sicurezza avanzata, così da lavorare in tranquillità.

“Il lavoro con Samsung sulla serie Galaxy Book2 Pro rappresenta un nuovo capitolo della nostra orgogliosa collaborazione per rimuovere le barriere tra i diversi sistemi operativi e portare il meglio delle app e dei servizi Microsoft nell’ecosistema Galaxy”, ha dichiarato David Weston, director of Enterprise and OS Security di Microsoft. “Presentare il primo PC consumer dotato dei requisiti secured-core di Microsoft è un passo cruciale verso questo obiettivo, dato che i consumatori attuali meritano le medesime protezioni di sicurezza di cui beneficiano quando lavorano da remoto”.

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel® Core™ di 12esima generazione, che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, in modo fluido e efficace. Samsung prosegue la sua importante partnership con Intel, lavorando a stretto contatto con i produttori di chip per assicurare una completa ottimizzazione del processore con hardware e software del brand.

Con l’integrazione delle webcam 1080p FHD e di un più ampio campo di visione angolare 7 , il feed video apparirà nitido durante ogni call. La Modalità Studio 8 è inoltre aggiornata con una varietà di nuove funzionalità, inclusa Auto Framing, che mantiene l’utente perfettamente centrato anche quando ci si muove all’interno dell’inquadratura. I nuovi effetti di background e Face Effect rimuovono distrazioni visive dallo sfondo.

Prezzi e disponibilità