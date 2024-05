Caffè Borbone Miscela Blu: 90 CAPSULE per Dolce Gusto a PREZZO SCORTA (-15%)

Se possiedi una macchinetta del caffè Nescafé Dolce Gusto sarai felice di sapere che la scorta di 90 capsule del Caffè Borbone Miscela Blu è in offerta su Amazon al prezzo imperdibile di 19,12 euro, con spedizione Prime inclusa che ti permetterà di riceverla subito a casa.

Caffè Borbone Miscela Blu per Nescafé Dolce Gusto: le caratteristiche

Questa selezione pregiata è stata appositamente creata per garantire un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza, offrendoti un caffè dal sapore nobile e un aroma intenso.

Ogni capsula contiene una miscela di caffè pregiati, accuratamente selezionati per garantire una qualità superiore in ogni tazza. Il carattere vigoroso di questa miscela si manifesta fin dal primo sorso, regalando un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto, queste capsule offrono praticità e versatilità, consentendoti di goderti un caffè straordinario con un semplice gesto. Confezionate in comode confezioni da 15 capsule ciascuna, è una scelta ideale per goderti un caffè di alta qualità ogni giorno, a casa o in ufficio. Acquista la scorta da 90 a soli 19,12 euro.

