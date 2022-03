Dal gaming allo studio, Lenovo presenta i nuovi laptop IdeaPad

Lenovo presenta il nuovo portfolio di laptop 2-in-1 convertibili e detachable, più un nuovo tablet, il Tab M10 Plus.

Lenovo punta sempre più su innovazioni smart e servizi affidabili, per supportare i consumatori nelle loro esigenze quotidiane, come quella di adattarsi ad uno stile di vita sempre più ibrido. In occasione del MWC, l’azienda ha presentato il nuovo portfolio di laptop 2-in-1 convertibili e detachable, più un nuovo tablet. Con l’obiettivo di creare un mondo digitale più inclusivo dove sempre più consumatori hanno accesso a funzionalità personalizzate, Lenovo continua ad espandere la propria lineup IdeaPad con nuovi livelli di performance, versatilità e portabilità. Che sia lo studio, il lavoro o semplicemente un momento di relax, è ora possibile scegliere tra diversi formati ancora più versatili per svolgere più attività.

Lenovo tenta gli studenti gamer con i nuovi IdeaPad Gaming

Le nuove serie di laptop IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3, con due diverse dimensioni dello schermo, da 15” e 16”, sono pensati per i giocatori più giovani e per tutti coloro che si approcciano per la prima volta a questo mondo e vogliono una dotazione gaming all’altezza. Questa nuova lineup è caratterizzata da uno stile completamente rinnovato, elegante all’esterno e all’interno integra una serie di componenti termici migliorati per un gameplay più silenzioso, colori del telaio particolarmente freschi e una serie di funzionalità per le massime prestazioni, oltre all’opzione per il pannello WQHD+ potenziato. Un altro dispositivo progettato per sessioni quotidiane di gaming, la scuola o il lavoro è il Mouse Gaming Wireless Qi Lenovo Legion M600s ultraleggero che offre prestazioni, comfort e precisione per fare tutte le mosse giuste e 80 milioni di clic.

Device ancora più leggeri

I laptop convertibili Lenovo IdeaPad Flex 5ì e Lenovo IdeaPad Flex 5 disponibili in 14 e 16 pollici con E-color Pen opzionale, sono invece ideali per i compiti più creativi. Il nuovo laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i detachable con Windows 11 è semplicemente perfetto per studenti e multi-tasker. Lenovo presenta inoltre un’ampia line-up di Chromebook IdeaPad consumer per il lavoro da remoto, per l’apprendimento e non solo: Il nuovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (14”, 7), il 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook 15, 7”, e il nuovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11, 7”. Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione Android, che supporta la Lenovo Precision Pen 2 e la modalità di lettura avanzata, rappresenta un altro modo per avere versatilità e intrattenimento durante il tempo libero.

Prezzi e disponibilità generale di tutti i prodotti li potete trovare a questo link, mentre quelli per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.