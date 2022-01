Un computer a meno di 300€? Esiste e si chiama Lenovo IdeaPad 3

Cercate un computer per il vostro quotidiano dal prezzo contenuto ma dalle prestazioni eccellenti? Abbiamo una soluzione: si chiama Lenovo IdeaPad 3.

Se siete alla ricerca di un nuovo computer tuttofare per il vostro quotidiano, per lo studio, il lavoro, per le ricerche o, semplicemente, per la fruizione dei contenuti multimediali, vi segnaliamo questo prodotto su Amazon. Si chiama IdeaPad 3 ed è realizzato da Lenovo, leader al mondo del settore dei PC. Si può acquistare per meno di 300 euro; 295,00€, per la precisione. Gode della spedizione gratuita e celere per i membri possessori di abbonamento Prime e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis.

Lenovo IdeaPad 3: il vostro nuovo alleato

Dobbiamo specificare che si tratta di un Chromebook, ovvero un computer basato sul sistema operativo ChromeOS di Google. State tranquilli, girano tutte le applicazioni indispensabili (certo, non pensate di avviare Photoshop, Premiere, DaVinci o programmi di coding), ma per l’utilizzo standard va più che bene.

Dovete compilare documenti su Office oppure scrivere sul web? Nessun problema: il device si comporta alla grande, ed è ottimo anche per un gaming blando basato sui titoli presenti sul Play Store. Di fatto, si possono scaricare tutti i programmi presenti nel negozio virtuale della compagnia: giochini, videogames, app per la produttività, social network (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e altri), ma non solo.

Essendo basato sul sistema online, tutto gira fluido e senza impuntamenti. Anche la gestione delle mail, dei siti su WordPress e un uso lavorativo avviene senza problemi.

Su Amazon sono presenti varie configurazioni e diversi tagli di memoria. Altresì, è possibile scegliere il modello da 11.6″ così come quello da 15.6″: lo schermo è grande e si sposa alla grande con le esigenze degli studenti. La variante da 11.6″ invece, è perfetta per essere adoperata per la visione della propria serie TV preferita su Netflix, Disney+, Amazon Prime e via dicendo.

Il prodotto in sconto ha il display da 15 pollici in risoluzione FullHD, vanta il processore Intel Celeron N4500 e dispone di ben 8 GB di RAM e di 64 GB di memoria, ulteriormente espandibile mediante microSD.

Solo 295,00€ per questo gioiellino: è un affare senza paragoni, ed è un’offerta limitata. Affrettatevi prima che finiscano le scorte.