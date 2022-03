Bastano 6€ per questo super UTILE hub USB 3.0 portatile

Con questo hub USB portatile puoi espandere le porte USB del tuo vecchio dispositivo. Prendilo su Amazon ORA a un prezzo AFFARE.

Per chi ha un vecchio portatile o qualsiasi dispositivo dotato solamente una sola porta USB è indispensabile avere sempre a portata di mano un adattatore utile a aumentare gli ingressi per poterci collegare più periferiche. Con 6,99€ oggi puoi assicurarti un eccezionale Hub USB 3.0 portatile di piccole dimensioni, che lo rendono perfetto anche per viaggi, ufficio, casa e scuola. Le spese di spedizione ti vengono gratuite, perché viene spedito da Amazon.

Hub USB portatile

Le dimensioni di questo Hub sono decisamente piccole, parliamo di circa 7 cm in lunghezza e un paio in larghezza, misure che lo rendono ideale da portare in giro e usare all’occorrenza. Lo metti in una borsa o in tasca, e quando ti serve lo tiri fuori e lo usi. E di utilizzi se ne possono citare mille visto che espande le connessioni fino a tre porte, una USB 3.0 e due USB 2.0. Quindi risulta perfetta per collegare più periferiche come chiavette, tastiera, mouse, HDD mobile, unità flash USB, cuffie, altoparlanti, memory card e altri dispositivi USB.

Con questo adattatore dimenticatevi di qualsiasi problema di collegamento, visto che non richiede driver di installazione. Solido, fatto di materiali di qualità, belli alla vista e al tatto, ha perfino integrato un chip che protegge i dispositivi collegati da cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento, garantendo una connessione stabile tra dispositivo e computer. Una sicurezza per salvaguardare le nostre foto o i dati che decidiamo di scambiare.

In definitiva, questo adattatore costa poco, è USB 3.0 ed è compatto. Perfetto quindi per ampliare le porte dei nostri dispositivi più vecchiotti, ma anche da portare in giro e da usare all’occorrenza. Non perdere l’occasione, fallo tuo cliccando su questo indirizzo e chiudendo l’acquisto prima che vada esaurito. Le spese di spedizione sono veloci e gratis sul tuo primo ordine idoneo grazie ad Amazon.