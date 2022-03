Ha senso acquistare il nuovo iPad Air 2022?

Il nuovo ipad Air 2022 è un buon affare? Ha senso acquistarlo? Ecco una serie di considerazioni che Apple non ci ha riferito in fase di presentazione.

L’iPad Air 5 è finalmente arrivato. Con il potente chip M1, questo nuovo tablet viene fornito anche con il supporto alle reti 5G, in nuove frizzanti colorazioni e con funzionalità ereditate dal modello “Pro”, tuttavia il design non cambia. Adesso però vogliamo focalizzarci su tutto ciò che Apple non ci ha detto su questo prodotto durante il keynote.

iPad Air 2022: le novità che non ci aspettavamo

Il device supporta lo Studio Display: Il nuovo iPad Air è l’unico modello della linea che supporta il nuovissimo monitor professionale. Di fatto, la vecchia generazione non si può collegare al pannello. Ora vi sveliamo il motivo.

C’è una porta USB-C più veloce: l’Air di quarta generazione è dotato di una porta USB 3.1 Gen 1 mentre questo nuovo iPad utilizza la Gen 2. Detto questo, il tablet non solo trasferisce i dati più velocemente, ma ha anche i requisiti per offrire la migliore esperienza quando è collegato a un monitor esterno.

C’è il supporto per il 5G ma non per la variante mmWave. Sfortunatamente, proprio come l’iPad mini 6, nessuno dei prodotti della mela appena rilasciati ha il supporto per le onde millimetriche, il che significa che non si può sfruttare il miglior 5G disponibile sul mercato con velocità di download fino a 1 GB/s.

È leggermente più pesante: a differenza dell’M1 iPad Pro, che era un po’ più alto del modello precedente, questo prodotto ha ancora le stesse dimensioni del suo predecessore. D’altra parte, è un po’ più pesante dell’Air 2020.

Ci sono grossi miglioramenti della fotocamera: Apple ha anche apportato nu upgrade alla fotocamera frontale dell’iPad Air 5. Ha un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con la funzione Center Stage. Tuttavia, il sensore principale è sempre lo stesso senza modifiche.

Queste sono le piccole chicche di iPad Air 5 che Apple non ci ha detto durante l’evento. Secondo noi può essere un buon affare? A nostro avviso, certamente sì: è un prodotto fantastico e ora che possiede l’M1 è da acquistare senza indugio. Vi ricordiamo che i preordini partono domani e le spedizioni invece, venerdì prossimo.