Studio Display è compatibile con iPad Air V, ma non con il vecchio modello

Dopo che l’azienda ha svelato il nuovo Mac Studio, un monitor con A13 e risoluzione 5K, ha affermato che non è compatibile con iPad Air di 4° generazione.

Studio Display di Apple supporta l’iPad Air di quinta generazione, ma non la quarta generazione: ora vi spieghiamo il perché di questa bizzarra scelta in casa di Cupertino.

Non sorprende che il nuovo Studio Display della mela si stia rivelando molto popolare tra i fan del marchio, tanto che i tempi di spedizione si stanno dilatando a dismisura a causa dell’enorme domanda.

Studio Display: perché non è compatibile con il vecchio iPad Air?

Studio Display è compatibile con un’ampia fascia di computer Mac, dal MacBook Pro del 2016 e con alcuni iPad USB-C. Ma manca in modo evidente il supporto per l’iPad Air di generazione precedente e per l’ultimo iPad mini, entrambi dotati di porte USB-C. Perché questa bizzarra mossa?

Sebbene l’iPad Air e l’iPad mini 6 di quarta generazione abbiano le porte USB-C, questi terminali sono limitati alle USB 3.1 Gen 1, che sono connessioni a 5 Gbps.

Il nuovo iPad Air V supporta la USB 3.1 Gen 2, che è una connessione a 10 Gbps, e fornisce una larghezza di banda sufficiente per pilotare lo Studio Display alla massima risoluzione.

La USB 3.1 Gen 1 è limitata a un singolo display esterno con risoluzione fino a 4K a 30 Hz. Non è chiaro se il collegamento dell’iPad mini o dell’iPad Air di quarta generazione comporterà qualsiasi tipo di output del display, ma è chiaro che questi terminali non sono ufficialmente approvati dall’azienda per il nuovo monitor.

Studio Display è compatibile con iPad Pro di quinta generazione compatibile con Thunderbolt o un device USB 3.1 Gen 2 così come iPad Pro da 12,9 o 11 pollici di terza o quarta gen. Tutti i modelli Pro supportano almeno la USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), quindi su questo fronte nessun problema. Detto questo, avrete la migliore esperienza quando collegherete un iPad compatibile con Thunderbolt.

Un altro punto di nota è che sembra che le funzionalità della fotocamera integrate di Studio Display richiedano una connessione Mac per funzionare. In definitiva, ci sono alcune limitazioni degne di nota da considerare quando si collega un iPad allo Studio Display.