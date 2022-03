iPad Air 2022: UFFICIALE, ha il 5G e il SoC M1

Dopo tante settimane di rumors e indiscrezioni, finalmente Apple svela i nuovi iPad Air con modem 5G, SoC Apple Silicon M1 e selfiecam Center Stage.

Dopo aver visto iPhone 13 e 13 Pro in due nuove colorazioni e iPhone SE 5G, Apple svela iPad Air di quinta generazione.

Il design è rimasto lo stesso ma a cambiare sono sostanzialmente le prestazioni: è perfetto per gli studenti così come per i professionisti grazie alla presenza del chipset Apple Silicon M1. Sì, lo stesso processore che abbiamo in Mac Mini, MacBook Pro/Air del 2020.

iPad Air: le caratteristiche

Trovisamo una CPU da 8 core, due volte più veloce del precedente modello. Due volte più veloce della concorrenza Android e Windows.

E perfetto per gli i disegni, per il mobile gaming, per l’editing con ProCreate o il video con LumaFusion. I fotografi potranno godere dei benefici del SoC per postprodurre le immagini su Photoshop.

Cambia anche la fotocamera anteriore che ora è da 12 Megapixel e supporta la modalità Center Stage, già vista in iPad 2021, Pro e Mini.

Non di meno,troviamo un design super sottile, leggero; non cambia rispetto al passato ma troviamo nuove colorazioni.

Il modem 5G permette il supporto delle reti di ultima generazione, perfetto per il download e l’upload di file di grandi dimensioni. Grazie agli accessori come Smart Folio o Magic Keyboard diventa una macchina da lavoro degna del suo nome.

Il fulcro del tablet però è iPadOS 15 che gode di tantissime nuove funzionalità: multitasking, Scribble, iMovie per chi ama modificare video al volo. Di fatto, questo software ha subito un grosso upgrade, ma attenzione. Arriverà il prossimo anno.

È realizzato in alluminio riciclato e viene venduto in Black, Galassia, Rose Gold, Pink e Blue. Si potrà acquistare con tagli di memoria da 64 o 256 GB, entrambi configurabili con il WiFi o con il WiFi+5G.

iPad Air 2022 si potrà preordinare da venerdì 11 marzo ma la disponibilità sugli scaffali è prevista per il 18 marzo.

I prezzi invece sono di 599$ per la versione 64 GB WiFi e di 729$ per la variante con 5G. Da noi invece, saranno di 699€ per la variante base e di 839€ per quella con modem per le reti di ultima generazione.