I dieci smartphone più venduti del 2021

Sembra che il mercato globale della telefonia sia dominato da Apple: nella classifica dei 10 smartphone più venduti del 2021 troviamo ben sette iPhone.

Pochi giorni fa, Counterpoint ha annunciato quali sono stati i primi 10 smartphone più venduti nel 2021. Dell’elenco notiamo che ben 7 sono iPhone e Apple ha così conquistato le prime 5 posizioni.

Counterpoint ha affermato che nel 2021 ci sono stati più di 4.200 modelli di smartphone attivi nel mercato globale. I primi 10 telefoni più venduti hanno rappresentato il 19% del totale delle vendite globali di device nel 2021, rispetto al 16% nel 2020.

Gli iPhone sono gli smartphone più venduti dello scorso anno

L’iPhone 12 è stato il modello più venduto, seguito dal modello 12 Pro Max, dall’ultimo iPhone 13, dal 12 Pro e dal modello base del 2019. I primi tre modelli contribuiscono per il 41% alle vendite totali della mela. L’ultima serie di iPhone 13 sta facendo ottenere ottimi risultati alla compagnia, con il modello standard dell’ultima line-up come modello più venduto nel quarto trimestre del 2021, seguito dal 13 Pro Max e dal 13 Pro.

Mentre Tim Cook domina la lista, Samsung fa anche un ingresso con il Galaxy A12 al sesto posto nel 2021. Quasi tutte le regioni e i paesi hanno mostrato una forte domanda di A12 durante tutto l’anno. Il Nord America, l’America Latina e l’Europa occidentale sono i suoi mercati principali.

Xiaomi rivendica i restanti due slot con Redmi 9A e Redmi 9, due budget phone che hanno venduto benissimo. Questi midrange rappresentano il 22% delle vendite totali del marchio ma si osserva che Xiaomi sta andando bene in tutte le regioni. Cina, India e Asia Pacifico sono i suoi mercati principali. Ricordiamo che la società ha lanciato modelli economici come Redmi 9A e 9 in queste regioni sensibili al prezzo, dove la sua gamma entry-level sta affrontando carenze di componenti.

Secondo i dati pubblicati, i 10 cellulari più venduti al mondo nel 2021 sono:

iPhone 12: 2,9%; iPhone 12 Pro Max: 2,2%; iPhone 13: 2,1%; iPhone 12 Pro: 2,1%; iPhone 11: 2,0%; Samsung Galaxy A12: 2,0%; Redmi 9A: 1,9%; iPhone SE 2020: 1,6%; iPhone 13 Pro Max: 1,3%; Redmi 9: 1,1%.

Voi cosa ne pensate? Nell’ultimo anno avete acquistato uno di questi prodotti o un iPhone in generale?