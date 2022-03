Prime Video, 5 film da non perdere a marzo 2022

I migliori film su Prime Video disponibili a marzo 2022: dal thriller erotico Acque Profonde al docufilm Lucy and Desi.

Prime Video offre a marzo 2022 interessanti novità a coloro che sono iscritti al servizio premium di Amazon. Non soltanto saranno accontentati gli appassionati di serie TV questo mese, con produzioni come la seconda stagione di Star Trek: Picard – facente parte dell’omonimo franchise – e la seconda stagione di Upload, ma anche chi ama il cinema.

Quali sono, quindi, i migliori film su Prime Video a marzo 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste lasciarvi scappare.

I migliori film Prime Video di marzo 2022

Dalla pellicola con Ben Affleck e Ana de Armas al docufilm su una delle coppie che ha reinventato la televisione, ecco cosa guardare questo mese su Prime Video.

Lucy and Desi

Docufilm disponibile sulla piattaforma dal 4 marzo, racconta la storia di una delle coppie televisive più famose d’America. Quella di Lucille Ball e Desi Arnaz, che sfidando gli imprevisti ha reinventato la televisione, sullo schermo e dietro le telecamere. Lucy and Desi è uno sguardo diretto e intimo nel dietro le quinte della relazione di questi due straordinari pionieri, con interviste che approfondiscono la storia del loro successo.

Promises

Dall’11 marzo la piattaforma Amazon permetterà di vedere il film Promises, con Favino nei panni di Alexander, un uomo con un passato difficile alle spalle che riesce a trovare la felicità solo quando ha una moglie e una figlia. Le cose però cambiano quando incontra Laura, gallerista d’arte prossima al matrimonio. Nonostante ciò che provano l’uno per l’altra sia molto forte, la vita ha riservato loro altro. I due, incapaci di compiere delle scelte, si ritroveranno divorati da un sentimento non consumato.

Acque Profonde

Il 18 marzo è il turno di Acque Profonde, con protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas nelle vesti di Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta andando a rotoli. Via via che le provocazioni e i giochetti psicologici inflitti l’un l’altra aumentano, la loro storia si trasforma in un gioco mortale. Si tratta di un thriller erotico in piena regola, che attira l’attenzione degli spettatori sempre più via via che scoprono fino a che punto possano spingersi i protagonisti.

Master

Sempre il 18 marzo esce sulla piattaforma Master, la storia di tre donne che si impegnano per trovare il loro posto in un’università d’élite del nord-est America. Quando una matricola di colore, perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola, verrà presa di mira da attacchi razzisti anonimi, ognuna di loro cercherà di scoprire dove si trova la vera minaccia.

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini

Il 23 marzo, infine, viene aggiunto al catalogo Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, prequel/reboot della serie di film basati sulla linea di giocattoli G.I. Joe. La trama ruota intorno a un giovane che, sotto il nome di Sneak Eyes, viene assoldato da un boss della yakuza per scoprire la verità sugli assassini del padre. Lavorando per lui, si avvicina a Thomas della famiglia Arashikage e ottiene la possibilità di entrare nel clan a patto che superi tre prove. Nel cast, anche la bella Úrsula Corberó, nota per aver vestito i panni di Tokyo ne La casa di carta.

