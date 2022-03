Sta arrivando il Motorola Edge X30 con selfiecam sotto lo schermo

Motorola terrà un nuovo evento in Cina il prossimo 17 marzo per svelare l’inedito Edge X30 Under Screen Edition e, forse, un altro misterioso flagship.

Motorola ha appena confermato un nuovo evento di lancio per il 17 marzo in Cina; si dice che in quest’occasione svelerà il nuovissimo Edge X30 Under Screen Edition.

Il marchio di proprietà di Lenovo ha rilasciato in queste ore dei nuovi altro teaser, che indicano che potrebbe annunciare un altro dispositivo insieme all’Edge X30 Under Screen Edition.

Motorola: aspettiamoci un altro misterioso flagship

Il teaser riportato di seguito sembra mostrare un assaggio dell’Edge X30. Recentemente, un nuovo device di casa Motorola con numero di modello XT2201-6 è stato certificato dall’autorità cinese TENAA. Si dice che questo modello sia la variante con fotocamera sotto il display dell’attuale flagship in vendita in Cina.

In termini di design e specifiche, si dice che Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition sia identico all’Edge X30.

L’unica grande differenza è che il pannello del nuovo telefono offrirà un’esperienza a schermo intero in quanto non presenta un foro. Il motivo è semplice: la fotocamera selfie è incorporata sotto il display. Questo nuovo modello sarà probabilmente presentato all’evento del 17 marzo in Cina. Anche il tipster WHY LAB ha affermato che l’ammiraglia debutterà il 17 marzo.

L’Edge X30 Under Screen Edition dovrebbe arrivare con le seguenti caratteristiche:

Display AMOLED FHD + 144Hz da 6,7 ​​pollici;

Sistema operativo Android 12 con MY 3.0, Snapdragon 8 Gen 1;

Batteria da 4.800 mAh con supporto di ricarica da 68 W.

Può essere dotato di una fotocamera frontale da 60 megapixel;

Una configurazione a tripla lente così ripartita: sensore prnicipale da 50 megapixel (con OIS) + 50 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro).

L’altro teaser qui sopra sembra mostrare uno device misterioso e la traduzione automatica del testo di Weibo dice: “È utile aprire il libro, per vedere la vera gioia“. Potrebbe essere un foldable che si apre come un libro o magari… il famigerato Razr 2022? Speriamo che i prossimi teaser ci rilascino nuove informazioni in merito. Voi cosa ne pensate?