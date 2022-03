Samsung Galaxy Z Fold4: e se fosse veramente così?

Grazie ad un concept render emerso in rete, possiamo vedere quale sarà l’estetica del futuro Galaxy Z Fold4 di Samsung: cosa ve ne pare?

Poche settimana fa il colosso sudcoreano ha svelato i nuovi top di gamma per il 2022: ci riferiamo ai meravigliosi Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra che stanno riscuotendo un grosso successo in tutti i mercati in cui sono stati svelati. L’Ultra soprattutto, è stato definito come l’erede del compianto Galaxy Note, data la presenza dello slot per la S Pen nella scocca.

Adesso però si scopre che la compagnia sta sviluppando i foldable che presenterà nella seconda metà dell’anno: ci riferiamo al Galaxy Z Fold4 e allo Z Flip4. Di quest’ultimo non sappiamo molto. Presumibilmente, la società lo doterà di uno schermo esterno più grande e di un processore di punta, ma non sappiamo se apporterà grandi cambiamenti anche sul versante della batteria.

In merito al Galaxy Fold4 invece, stiamo leggendo spesso diversi leaks e rumors: si dice che questo device disporrà di un design simile a quello attuale, con fotocamere aggiornate e con una snapper selfie di ultima generazione, nuovamente posta sotto lo schermo però.

Samsung Galaxy Z Fold4: il concept che vogliamo

Oggi i nuovi render del Galaxy Z Fold 4 sono stati condivisi sul web; sono stati realizzati dall’artista Khan e abbiamo grosse info di seguito: Vediamo, ancora una volta, un’estetica a libro, con pannello posteriore da 7,6 pollici e display esterno – stretto ma lungo – da 6,2 pollici.

Attenzione: non troviamo lo slot per la stilo capacitiva e non si vede un luogo adibito per l’alloggiamento della S Pen; tuttavia, sappiamo che il telefono presenterà – come S22 Ultra – un foro nella scocca proprio per tale scopo.

Giusto come “remind me”, segnaliamo che Z Fold3 ha il supporto per due stilo diverse (S Pen Fold Edition e S Pen Pro), ma bisogna acquistarle separatamente e occorre usare una mega cover protettiva al seguito.

Grandi cambiamenti sono attesi anche per lo Z Flip4, il futuro flip phone del brand: ci sarà un pannello esterno più grande, come detto, e uno schermo da 6,7 pollici una volta aperto. Noi speriamo vivamente che la piega non si veda più, proprio come OPPO Find N. Ci speriamo, ma non sappiamo se l’azienda riuscirà in questo scopo.

Quando arriveranno i pieghevoli? Il debutto è previsto per l’estate.