Apple ha rimosso il monitor LG UltraFine 5K dal suo store

Dopo l’uscita del monitor Studio Display di Apple, l’azienda ha deciso di togliere al commercio il display UltraFine 5K di LG.

Si legge che Apple ha appena interrotto la messa in vendita del monitor UltraFine 5K di LG che era presente da diverso tempo come soluzione per gli utenti che volevano un pannello premium ad un prezzo “low cost”.

Di fatto, la rimozione dello stesso dal negozio online della mela è avvenuta dopo la presentazione di martedì del nuovo Studio Display, il meraviglioso schermo con risoluzione 5K da 27 pollici che viene venduto al prezzo base di 1799€.

Perché Apple ha eliminato lo Studio Display?

In precedenza, come detto, questa era la miglior opzione per gli utenti Mac; tutti coloro che volevano un pannello in alta qualità ma non volevano spendere 6999€ richiesti per il Pro Display XDR, potevano scegliere la soluzione di LG che aveva (ed ha) caratteristiche di pregio ad un prezzo contenuto (1299€ circa).

Dobbiamo segnalare che le due aziende (LG e Apple) avevano lavorato congiuntamente sul device, garantendo così un’affidabilità su macOS senza precedenti. Fra le caratteristiche degne di nota citiamo il pannello con risoluzione 5K la luminosità a 500 nit e la gamma colore P3 wide. Presente anche una porta Thunderbolt 3 capace di collegare e – al tempo stesso – fornire alimentazione al Mac.

Lo Studio Display invece, è stato presentato come un prodotto premium per gli utilizzatori di Mac Studio e non solo. Vanta una webcam da 12 Megapixel con Center Stage, sei speaker, 4 woofer e tre microfoni premium; curiosamente, c’è il supporto per lo Spatial Audio e un SoC Apple Bionic A13 che coordina tutte le operazioni. Non mancano le porte Thunderbolt di ultima generazione e un design in alluminio davvero lussuoso e in linea con gli ultimi gadget della mela. Sarà disponibile dal 18 marzo.

Altresì, notiamo che il sito Web di LG dichiara l’UltraFine 5K è “Sold Out” e non sappiamo se sia una misura temporanea o se sia esaurito del tutto… e per sempre. È stato lanciato a 1299 dollari ma se girate su eBay lo potreste trovare anche a meno grazie al mercato dell’usato.