Prime Video, film e serie TV tra il 14 e il 20 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Prime Video tra il 14 e il 20 marzo 2022: dal thriller erotico Acque Profonde alla serie MotoGP Unlimited.

Prime Video si prepara a una settimana di numerosi ingressi nel suo catalogo, soprattutto per quanto riguarda il settore cinematografico.

Tra i film in uscita tra il 14 e il 20 marzo si annovera Acque Profonde, thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Armas. I due attori si calano nei panni di una coppia ormai schiacciata da gelosie e risentimenti che finisce per infliggersi a vicenda provocazioni e giochi psicologici, trasformando il matrimonio in una trappola mortale da cui è difficile uscire.

Altra pellicola in arrivo è Master, incentrata su tre donne che, decise a trovare il loro posto in un’università d’élite del nord-est America, si impegnano a capire da dove proviene la vera minaccia quando attacchi razzisti anonimi bersagliano una matricola nera.

Gli appassionati di serie TV potrebbero invece optare per Gli Eredi Della Notte, che segue le vicende degli ultimi cinque clan di vampiri, nell’Europa del 1889, riunitisi su una nave per seguire gli insegnamenti della nuova scuola. A differenza dei loro genitori, dovranno unire le forze per diventare più potenti e sopravvivere.

Spazio anche alla docuserie MotoGP Unlimited, dedicata al campionato mondiale di MotoGP. Questa prima stagione si sofferma su Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Marc Márquez, Francesco “Pecco” Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Viñales e Joan Mir, oltre che sui direttori sportivi delle principali squadre. Il documentario a episodi racconta, anche attraverso esclusivi filmati di vita quotidiana, la storia di grandi icone e delle future promesse di questo sport tanto amato.

Infine, gli appassionati di animazione made in Japan avranno la possibilità di guardare Haikyu!!, serie sul mondo della pallavolo tratta dal manga di Haruichi Furudate. Per il momento sarà inserita nel catalogo soltanto la prima stagione doppiata in italiano, ma la speranza è quella che vengano distribuite anche le successive in futuro.

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming di Amazon, Prime Video.

Serie TV originali

MotoGP Unlimited (stagione 1) – 14 marzo

Serie TV non originali

90210 (stagioni 1-5) – 14 marzo

Gli Eredi Della Notte (stagioni 1-2) – 15 marzo

Haikyuu!! (stagione 1) – 18 marzo

Film originali

Acque Profonde – 18 marzo

Master – 18 marzo

Film non originali

2067 – 15 marzo

Riot Girls – 15 marzo

Mandy – 15 marzo

Sabotage – 15 marzo

Padre Vostro – 15 marzo

Pazza idea – 15 marzo

La casa di famiglia – 16 marzo

