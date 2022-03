Realme GT Neo3 è stato completamente svelato da un poster ufficiale

Realme ha pubblicato un poster ufficiale di Realme GT Neo3 in cui svela il design posteriore dello smartphone di fascia media: i dettagli.

Dopo il teaser che ci ha svelato la fotocamera tripla di Realme GT Neo3, in queste ore il colosso cinese torna nuovamente a stuzzicare la curiosità dei suoi utenti pubblicando su Weibo un nuovo poster che riprende il retro del device nella sua totalità.

Infatti, come possiamo notare nell’immagine di copertina, Realme GT Neo3 è immortalato in una immagine che lo vede in una singolare colorazione blu con due strisce bianche che partono dal modulo fotografico e proseguono lungo l’asse verticale fino a raggiungere il bordo inferiore del telefono.

Realme GT Neo3 è senza segreti in questo poster ufficiale

Il poster conferma ancora una volta il modulo fotografico triplo sul retro: gli ultimi rumor indicano che lo smartphone di fascia media sarà costituito da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – si tratta del sensore che trova posto anche su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente è molto probabile che sarà presente un sensore da 16 MP.

Realme GT Neo3 monterà anche il nuovo processore di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100 e il supporto alla ricarica rapida da 150W, mentre per quanto riguarda il resto della scheda tecnica c’è una singolare convergenza dei rumor sulla presenza di un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e sensore di impronte integrato.

Mancano ancora indicazioni circa il sistema operativo ma è molto probabile che il device di Realme arrivi con Android 12 e la Realme UI 3.0 out of the box, proprio come i nuovi Realme GT 2 Series. A tal proposito, ci auguriamo che lo smartphone rientri all’interno della nuova policy di aggiornamenti, svelata durante il MWC di Barcellona, che prevede 3 versioni di Android (quindi fino ad Android 15) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.