Apple guida il mercato degli smartphone 5G

Secondo quanto si apprende da dati recentemente trapelati online, sappiamo che Apple sta guidando il mercato dei device 5G in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple ha ottenuto un altro grande successo nel mese di gennaio, ma partiamo con ordine. Per la prima volta, i device con rete 5G sono diventati più popolari e hanno superato, in termini di vendite e spedizioni, quelli con modem 4G.

Stando ad una prima stima di Counterpoint Research, il nuovo modem 5G è un fattore deterrente per lo sviluppo HiTech di nuova generazione. L’ente per le telecomunicazioni cinese ha affermato che quest’anno verranno agigunte 600.000 stazioni base per aumentare così il segnale di rete 5G. La Cina di fatti, continua a guidare il settore rispetto agli altri paesi.

Apple: un successo dopo l’altro

Ciò che desta curiositè è proprio Apple che, con le sue vendite totali di device 5G ha superato tutti i competitor. Brand rivali come Xiaomi, Vivo e OPPO invece, rappresentano circa il 10% delle spedizioni. Samsung, seppur al secondo posto dietro la mela, non riesce a tenere il passo e non ha fatto grossi progressi, nonostante sia stata la prima azienda al mondo a presentare un dispositivo dotato del supporto per le reti di ultima generazione nel lontano 2019.

Fra le altre cose, Tim Cook ha lanciato il suo nuovo midrange iPhone SE (2022) dotato di modem 5G e di chipset Apple Bionic A15 proprio pochi giorni fa, l’8 marzo 2022. Questo dispositivo rappresenta – e lo sarà ancora di più in futuro – un vero punto di vista per le entrate della mela.

D’altro canto, se il colosso di Cupertino guida il settore dei telefoni 5G, Realme è il marchio che sta crescendo più rapidamente nel settore. A dirlo è sempre il portale di Counterpoint Research. Il sub brand di OPPO è riuscito a ottenere un 165% in più rispetto allo scorso anno e sembra che la compagnia non abbia alcuna interne di fermarsi: uno dei suoi fattori di successo è rappresentato dal fatto che realizza telefoni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, tutti dotati di modem per le reti di ultima generazione.