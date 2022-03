iPad Air (2022): costruzione non al top, a quanto pare

Secondo quanto si legge, sembra che un numero elevato di utenti stia riscontrando grossi problemi con la qualità costruttiva del nuovo iPad Air (2022).

iPad Air (2022) sembra avere una qualità costruttiva più scadente del previsto. Questo è quanto affermano diversi utenti sul web che riportano la segnalazione. Tuttavia ci sembra assurdo: Apple ha sempre adoperato materiali di pregio per i suoi prodotti e la cura e la minuziosità con cui vengono realizzati è un marchio di fabbrica da sempre. O ci troviamo di fronte ad una “psicosi collettiva” o, cosa che noi ipotizziamo, c’è effettivamente un lotto di device difettosi in commercio. Può capitare nel mondo dei gadget tech, nel settore automotive e non solo.

D’altrone, a corroborare questa ipotesi ci pensano anche le recensioni uscite finora: tutti i media e gli influencer del mondo hanno provato le nuove macchine della mela e nessuno sembra aver riscontrato questa “fragilità costruttiva” che viene indicata dai thread su Reddit.

iPad Air (2022): c’è un lotto di device difettosi?

Molti utenti affermano che dal pannello posteriore avvertono degli scricchiolii molto fastidiosi quando il device viene preso in mano. Sappiamo che la mela realizza gadget estremamente sottili, ma finora questo non è mai stato un problema. Difficile quindi vedere che questo elemento ora stia creando veramente un problema.

Il thread originale parte con l’affermazione di un uomo che dice che “la piastra posteriore in alluminio è molto più sottile rispetto all’iPad Air 4” e aggiunge: “puoi quasi sentire la batteria attraverso la piastra quando tieni il dispositivo“. Al suo post sono seguiti molti commenti di persone che affermano di aver osservato un problema pressocché simile se non identico.

Ad oggi non è possibile capire con precisione quanti siano gli iPad coinvolti in questo problema e Apple deve ancora esprimere un commento in merito a ciò. Ad ogni modo, iPad Air (2022) di quinta generazione è identico in tutto e per tutto al modello del 2020, quindi lo ripetiamo: a nostro avviso, questo sembra essere un lotto di device difettosi. Voi avete riscontrato un’esperienza simile? Fatecelo sapere.