iPad Air: lo strumento PERFETTO per il lavoro

Apple promuove il suo nuovo iPad Air (2022) come un prodotto eccellente per la creatività e per il lavoro, grazie alla potenza del SoC Apple Silicon M1.

Ieri Apple ha iniziato a commercializzare il nuovo iPad Air (2022); il tablet di fascia media ha ricevuto un grosso update sotto la scocca. L’azienda ha abbandonato il chipset Bionic per far posto al SoC Apple Silicon M1. Ora il device è simile, per molti aspetti, all’iterazione Pro rilasciata lo scorso annoi.

Per celebrare e promuovere le vendite, la società ha iniziato a pubblicare un nuovo spot pubblicitario chiamato “Election”. In questo video si può vedere la compagnia sottolineare le prestazioni di punta del tablet di fascia medio-alta della mela. Ha anche illustrato quali saranno i vantaggi del nuovo iPad. L’azienda non è estranea a queste pratiche: sempre più spesso provoca i suoi utenti suggerendo che i suoi prodotti non sono dei tablet, ma dei computer in tutto e per tutto.

iPad Pro: il vostro prossimo computer

Come si evince dalla clip, notiamo un gruppo di studenti che usano il tablet della mela per promuovere le elezioni scolastiche. Questo iPad Air (2022), grazie all’Apple Pencil 2, alla Magic Keyboard, al modem 5G, questo dispositivo è semplicemente eccellente per il lavoro creativo.

Alla fine del video, si legge lo slogan “il tuo prossimo computer non è un computer“. Se ricordate, in passato la mela ha usato questa frase promuovere le prestazioni dei tablet premium.

Esternamente sembra identico al modello del 2020, ma sotto la scocca ci sono tante sorprese: un modem 5G, c’è una nuova porta USB C con una velcoità superiore, un processore Apple Silicon M1 e viene venduto, nella versione base Wi-Fi 64 GB a 699,00€ su Amazon.

Il resto delle specifiche rimane identico. L’estetica rimane invariata rispetto alla variante 2020: troviamo un pannello Liquid Retina da 10,9 pollici, un Touch ID integrato nel pulsante di accensione e spegnimento e c’è una lente ultragrandangolare da 12 Mpx. Tuttavia, lo snapper selfie ora presenta il Center Stage. Viene propoto in cinque colorazioni.