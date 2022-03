Netflix, film e serie TV tra il 21 e il 27 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 21 e il 27 marzo 2022: da Bridgerton 2 al film Il mio amore è un fiore di ciliegio.

Netflix accoglie l’ultima settimana di marzo 2022 con alcuni contenuti che potrebbero attirare l’attenzione dei numerosi abbonati.

Tra il 21 e il 27 marzo uscirà infatti Il mio amore è un fiore di ciliegio, film giapponese che racconta la struggente storia d’amore tra un aspirante fotografo e una parrucchiera. Tuttavia, proprio mentre la coppia guarda al futuro con felicità, uno scherzo del destino cambia le carte in tavola. Una metafora della vita stessa, bella ed effimera come un fiore di ciliegio che fiorisce in primavera ma che dura poco tempo.

Altro film, stavolta non originale, in arrivo sulla piattaforma è Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto, terzo e ultimo capitolo del franchise Dragon Trainer. Hiccup e Sdentato dovranno viaggiare in un mondo nascosto per scoprire i loro veri destini di drago e cavaliere, quando l’apparizione improvvisa di un demone si rivela essere la minaccia più grande mai affrontata dal villaggio. Un’ultima avventura per tutta la famiglia, che potrebbe divertire ed emozionare al tempo stesso grandi e piccoli.

Tra le serie più attese di questa settimana spicca senz’altro Bridgerton 2, seconda stagione della serie Netflix in costume dallo straordinario successo. Le nuove otto puntate saranno nuovamente all’insegna della sensualità e dello scandalo: toccherà al visconte Anthony, il maggiore dei Bridgerton, il ruolo da protagonista delle nuove avventure. A proposito, ecco 5 serie TV simili a Bridgerton che potreste guardare nell’attesa che escano i nuovi episodi.

Infine, tra i contenuti da tenere d’occhio questa settimana si annovera Thermae Romae Novae, serie anime ispirata al manga Thermae Romae di Mari Yamazaki. La storia si incentra su un architetto al servizio dell’imperatore Adriano che, nell’antica Roma, scopre un tunnel nascosto capace di attraversare il tempo e condurlo in un bagno termale giapponese dell’epoca moderna. Così, l’uomo, impara i segreti delle moderne terme nipponiche e li porta con sé nella Roma imperiale. A giudicare dal trailer, sembrerebbe un anime davvero divertente!

Netflix: tutte le novità tra il 21 e il 27 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Bridgerton (stagione 2) – 25 marzo

Thermae Romae Novae (stagione 1) – 28 marzo

Film originali

Il mio amore è un fiore di ciliegio – 24 marzo

Grandine – 30 marzo

Documentari

Johnny Hallyday: una leggenda del rock (stagione 1) – 29 marzo

A proposito del gigante dello streaming, ecco le migliori serie TV Netflix di marzo 2022. Chiunque fosse invece interessato ai contenuti della piattaforma Amazon, potrebbe dare uno sguardo alle migliori serie TV su Prime Video a marzo 2022.