OPPO Find X5 Pro monta una batteria che non è eguali al mondo

OPPO Find X5 Pro è l’unico smartphone al mondo a disporre di particolari tecnologie per la batteria che assicurano 4 anni di utilizzo.

Tra le molte qualità di cui dispone OPPO Find X5 Pro per quanto riguarda il design, la fotocamera e l’hardware di altissimo livello, troviamo anche una batteria che dispone di una singolare tecnologia appositamente realizzata per garantire un’ottima autonomia anche dopo molti anni di utilizzo.

In queste ore, infatti, il colosso cinese svela nel dettaglio il funzionamento della funzionalità Battery Health Engine e delle tecnologie Smart Battery Health Algorithm e Battery Healing Technology.

La batteria di OPPO Find X5 Pro garantisce fino a 4 anni di utilizzo al top

Andando con ordine, l’algoritmo di OPPO realizzato dopo ben tre anni di studio nei laboratori, si occupa di controllare in tempo reale il potenziale elettrico degli elettrodi presenti all’interno della batteria: in questo modo viene costantemente bilanciato il giusto livello di carica per evitare la formazione di quello che in gergo viene indicato come “litio morto“. La tecnologia Battery Healing Technology, invece, si occupa di “riparare” gli elettrodi danneggiati al fine di garantire una forma più stabile e duratura nel corso del tempo.

L’unione di queste feature conferisce allo smartphone di fascia alta una batteria in grado di garantire l’80% di carica anche dopo più di 1600 cicli di ricarica completa: si tratta più o meno di un utilizzo continuativo di circa 4 anni, un lasso di tempo di gran lunga più esteso di quello offerto dalle altre compagnie che normalmente si fermano a poco più di 800 cicli di ricarica.

