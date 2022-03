Vivo: sta arrivando il rivale di OnePlus 10

Vivo rilascerà presto uno smartphone premium con supporto alla fast charge da 80W in grado di sfidare il super flagship OnePlus 10 Pro.

Secondo quanto si apprende, il nuovo smartphone di casa Vivo avente numero di modello V2196A ha appena superato la certificazione 3C. All’interno del portale infatti, si è scoperto che possiede la compatibilità con la fast charge da 80W.

Di fatto, il nuovo Vivo X80 è prossimo al debutto. Ora, un nuovo device del marchio supera la certificazione 3C cinese e sembra che sia dietro l’angolo. Farà parte della line-up X80? Ad oggi non ci è dato saperlo ma dai rumor trapelati sembra proprio di si.

Cosa sappiamo del nuovo flagship Vivo?

Un nuovo smartphone del brand cinese con numero di modello V2196A ha superato la certificazione 3C. Dal sito scopriamo i primi dettagli su questo device prossimo al lancio.

A riportare la notizia per la prima volta ci pensa il tipster WHYLAB che mostra che un misterioso device dell’OEM cinese dovrebbe essere svelato a breve. Il terminale ha una velocità di ricarica di 20 V e 4 A, vale a dire che gode della fast charge da 80 W. È un prodotto compatibile con 5G e dovrebbe arrivare sul mercato nei giorni a venire.

Non di meno, notiamo che la ricarica rapida da 66 W oggi si riferisce solo ai modelli di fascia bassa, perché le soluzioni top di gamma presentano la nuova tecnologia. Verosimilmente, vedremo anche la 150W di OPPO, visto che i brand fanno parte della stessa holding BBK.

Inoltre, c’è molta attesa anche per il primo foldable di casa Vivo così come per le soluzioni premium di IQOO.

Sappiamo anche che il Vivo X80 Pro dovrebbe disporre di un inedito sensore Sony facente parte della serie IMX8 e si vocifera che vanterà, per la prima volta, l’ISP V1 e il processore MediaTek Dimensity 9000 sotto il cofano, coadiuvato da RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.1.

Godrà di un pannello AMOLED E5 da 6,78 pollici a 120 Hz avente risoluzione FHD +. Ci sarà una batteria da 4700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W e wireless charge da 50W.