Redmi K50 Series va a ruba: più di 330mila unità in appena 5 minuti

Xiaomi ha svelato che la serie Redmi K50 ha registrato un nuovo record di vendite: più di 330mila unità vendute in appena 300 secondi.

Dopo aver scoperto tutti i segreti più intimi di Redmi K50 Pro in un video teardown, in queste ore Xiaomi annuncia che le vendite di Redmi K50 Series hanno superato un nuovo record: più di 330mila unità dopo appena 300 secondi (5 minuti).

È evidente che il pubblico sia rimasto profondamente colpito della scheda tecnica dei due device e soprattutto del prezzo di vendita, una delle leve più importanti su cui fa affidamento Xiaomi con gli smartphone a brand Redmi.

Redmi K50 Pro è senza ombra di dubbio il device che desta maggiore interesse per il pubblico, evidentemente per via dell’hardware da top di gamma puro. Il device, infatti, monta un ottimo display OLED da 6.67 pollici a risoluzione 2K da 3200 x 1440 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000 con supporto fino a 12 GB di RAM LPPDR5 e fino a 512 GB di spazio interno UFS 3.1, fotocamera tripla con sensore principale Samsung HM2 da 108 MP, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

