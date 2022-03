Studio Display di Apple: ecco quanta memoria contiene

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo Studio Display di casa Apple disponga di ben 64 GB di memoria, oltre che di un processore Bionic A13.

Sappiamo che Apple ha commercializzato il suo nuovo Studio Display da pochi giorni. Man mano che questo gadget arriva ai primi clienti, scopriamo sempre nuove cose su di esso. Per esempio, una delle cose che la mela ha tanto pubblicizzato in fase di presentazione è stato proprio il processore Bionic A13 contenuto all’interno.

Adesso invece, veniamo a conoscenza del fatto che il monitor gode di 64 GB di memoria integrata e non capiamo il motivo… A cosa serviranno questi GB?

Studio Display: perché ha 64 GB di storage?

La mela afferma che il SoC che è integrato nel monitor serve per le elaborazioni della webcam, per l’audio spaziale e per il Center Stage; certamente notiamo che un chip dedicato solo per questi compiti… è un po’ uno spreco. Ci sembra un po’ eccessivo, ma Apple ha una spiegazione per questo.

Come osservato dal tipster Khaos Tian, il pannello ha anche 64 GB di storage, proprio come la Apple TV 4K basica o l’iPhone SE (2022) e iPad Air.

Ora, se vi steste chiedendo il perché dei GB di spazio all’interno del monitor… sappiate che ne sappiamo meno di voi. L’azienda stessa non ha ancora offerto spiegazioni in merito. Sembra solo che il sistema richieda poco meno di 2 GB per funzionare.

Tuttavia, se ci pensate, è quasi logico che lo Studio Display disponga di un simile quantitativo di storage integrato, anche perché il monitor deve essere aggiornato nel tempo (corre la versione iOS 15.4 al suo interno e probabilmente, vedremo tutte le nuove iterazioni in futuro). 64 GB sembrano, ad ogni modo, eccessivi se servono solo per gli aggiornamenti software.

Ricordiamo che il chip A13 Bionic è lo stesso SoC visto negli iPhone 11 e nell’iPhone SE del 2020. Alimentava tutta la line-up di punta del 2019 così come il midrange più famoso degli ultimi tempi.

Voi cosa ne pensate? Apple Studio Display costa 1799€ nella sua configurazione base.