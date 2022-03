iPhone SE (2022) con 128 GB al suo MINIMO STORICO

Il nuovo iPhone SE (2022) appena presentato è già in sconto: a 526€ vi portate a casa la variante con ben 128 GB di storage.

Se avete adocchiato il nuovo melafonino di fascia media di casa Apple, il famigerato iPhone SE (2022), potreste essere molto interessati all’offerta di oggi. Girovagando su Amazon infatti, abbiamo notato che la variante con 128 GB di memoria si trova ad un prezzo ancora più basso del modello da 64 GB. Nello specifico, segnaliamo un costo di 526,00€ (IVA inclusa) e spese di spedizione comprese, con consegna gratuita in uno o due giorni. Volendo, avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis al momento del checkout/pagamento.

Questa promo è molto particolare, sia perché i prodotti della mela non scendono facilmente di prezzo, sia perché il telefono è arrivato sul mercato solo venerdì scorso.

iPhone SE (2022): in sconto sì, ma solo una versione

Fate attenzione: se controllate, noterete che non tutte le colorazioni sono in sconto. Di fatto, solo il modello in tinta “Galassia” (starlight) è disponibile al prezzo super vantaggioso.

Questo device ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito, incastonato in una scocca derivata da quella di SE (2020) che a sua volta deriva dall’iPhone 8 del 2017. Il design sarà sì “datato” come dicono alcuni (anche se noi lo amiamo) ma ciò che stupisce sono le prestazioni. Veloce e potente, ineccepibile sotto tutti i punti di vista, con un’autonomia superiore alle aspettative.

Ve lo dichiamo chiaro e tondo: lo stiamo provando in queste ore e vi confermiamo che, dalle 07:00 di mattina ad adesso che sono le 16:15, il telefono ha ancora un 50% di autonomia con uso medio-intenso, e con l’ausilio delle reti 4G e WiFi.

La fotocamera è una sola, ma performante e con gli stili fotografici derivati da iPhone 13 e 13 Pro. E poi, il tasto Home con Touch ID è semplicemente “magico”. Con iPhone SE (2022) sembra di “essere tornati a casa”. Il feeling è infatti, familiare, semplicemente. A 526,00€ con 128 GB di memoria, è semplicemente “da comprare“, punto.