Vivo Pad senza segreti: tutto quello che sappiamo

Grazie ad un noto tipster sul web, facciamo il punto su tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche del nuovo tablet Vivo Pad; verrà svelato il 28 marzo.

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche tecniche relative al primo tablet di casa Vivo: sappiamo che ci sarà un processore Snapdragon 870 di Qualcomm, un display con risoluzione 2.5K e molto altro ancora.

L’OEM di telefonia leader del mercato cinese Vivo si prepara a mostrare sul mercato il suo primo tablet di punta. Ultimamente abbiamo letto molte notizie su questo terminale e sono emerse anche delle immagini che mostravano il gadget dal vivo in tutto il suo splendore. Ora però, grazie al noto tipster online Abhishek Yadav sappiamo molte delle sue caratteristiche cardine, ma andiamo con ordine.

Vivo Pad: le caratteristiche tecniche (RUMOR)

Proprio in queste settimane, il marchio ha svelato alcune immagini del prodotto che non lasciano nulla all’immaginazione. Il design è infatti stato confermato dalla stessa azienda. Ma le sue caratteristiche principali? Quali saranno? Facciamo il punto grazie ai dettagli forniti da Yadav.

Secondo quanto afferma, il Vivo Pad presenterà uno schermo con risoluzione 2.5K e supporto al Dolby Vision. Non sappiamo però, se sarà una versione OLED o LCD.

Vivo Pad – 2.5k display

– Snapdragon 870

– Dolby Vision

– Origin OS

– 8GB ram

– Android 11

– Metal body

– Quad speakers

– Dual camera

– Vivo Pencil#Vivo #VivoPad #VivoTab pic.twitter.com/8vkLVOisB0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2022

Sarà realizzato in metallo e conterrà un processore Qualcomm Snapdragon 870 coadiuvato da 8GB di RAM. Eseguirà OriginOS basato su Android 11 e ci sarà la possibilità di utilizzarlo con la Vivo Pencil. Verrà fornito con una doppia camera e con quattro speaker. Ci sarà uno schermo LCD da 11 pollici a 120 Hz, la fast charge da 44 W e una batteria da 7.860 mAh.

Il tablet sarà caratterizzato da una camera principale da 13 megapixel e una da 8 mpx incastonate in un modulo rettangolare posto nell’angolo in alto a sinistra della back cover. Sul versante inferiore invece, ci sarà una porta USB di tipo C e sul frame laterale destro invece, il classico pulsante per l’accensione e lo spegnimento del device e il bilanciere del volume.

Dovrebbe venir svelato il prossimo 28 marzo insieme all’X Fold (il primo pieghevole della compagnia) e all’X Note (ex Nex 5). Restate connessi.