Vivo: sta arrivando un battery phone misterioso

Vivo svelerà presto un nuovo smartphone di fascia media con una gigantesca batteria da 5880 mAh: ecco tutto quello che sappiamo.

In queste ore, un misterioso device di casa Vivo avente numero di modello V2188A è appena apparso su un noto portale per la certificazione online; il sito ha confermato che la batteria di questo dispositivo dovrebbe essere una cella energetica da 5880 mAh.

Cosa sappiamo del nuovo battery phone di Vivo?

Facciamo il punto: sul web è apparso un device sconosciuto del colosso cinese Vivo avente una batteria semplicemente enorme. A riportare la notizia ci pensa il tipster WHYLAB e il device porta con sé il numero di modello V2188A. Il telefono dovrebbe essere un gadget di fascia media e dovrebbe venire presentato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Il device è apparso anche presso la Certificazione Nazionale di Qualità e l’ente cinese 3C. Conosciamo il suo display: sarà un’unità da 6,58 pollici e il telefono misurerà 163,87 x 75,33 x 9,21 mm.

Si tratterà di un dual-SIM con modem 5G; sotto la scocca, godrà di una batteria da 5.880 mAh con fast charge da 44 W. Sotto la scocca troveremo Android 12 ma anche moduli Bluetooth e GPS.

Purtroppo, non abbiamo altri dettagli in merito e non sappiamo se e quando arriverà sul mercato internazionale. Ad essere onesti, non possiamo sapere se godrà di una distribuzione europea.

Al momento però, Vivo sembra essere concentrata su altri prodotti: a breve lancerà l’X80 Pro e l’X Fold, il suo primo foldable. Il comparto fotografico dovrebbe presentare la collaborazione con ZEISS e gli schermi dovrebbero avere risoluzione QHD+.

Non mancherà la ricarica rapida sui nuovi dispositivi, probabilmente cablata da 80W e wireless da 50W. Fra pochi giorni, precisamente il 28 marzo, conosceremo tutti i dettagli e le specifiche dei suddetti smartphone.

Sicuramente, entrambi i gadget godranno della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l’ultima proposta premium del chipmaker americano per i flagship internazionali.

Siete curiosi di conoscere questi dispositivi? Fatecelo sapere.