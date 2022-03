WhatsApp, come attivare la modalità scura su Android e iOS

Ecco come si attiva l’interessante modalità scura, che rende particolare il look di WhatsApp e aiuta a ridurre l’affaticamento della vista.

Anche se WhatsApp è una piattaforma ormai diffusissima, ci sono ancora diversi utenti che non hanno avuto modo di conoscerne a fondo alcune funzioni molto utili. Una di questa, tra le più apprezzate e richieste (a suo tempo) dell’app è la cosiddetta modalità scura. Si tratta di un’opzione che oltre a conferire a WhatsApp un look nuovo, aiuta a ridurre l’affaticamento della vista in ambienti con scarsa illuminazione.

WhatsApp in modalità scura

Nel progettare la modalità scura, gli sviluppatori si son impegnati a fondo concentrandosi su due aspetti in particolare: la prima è la leggibilità. Nella scelta dei colori, il team ha in tal senso puntato a ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi usando colori il più simili possibile a quelli che si trovano predefiniti delle rispettive piattaforme di iPhone e Android. La seconda riguarda la gerarchia visiva delle informazioni. WhatsApp ha voluto fornire agli utenti una visione più immediata delle informazioni sullo schermo usando colori e altri elementi grafici in grado di mettere in risalto quelle più importanti.

Ma come fare per utilizzare questa feature? Semplice. Gli utenti con Android e iOS possono attivare la modalità scura nelle impostazioni del dispositivo. Basta aprire l’apposito menu, poi toccare Chat > Tema e selezionare “Scuro”.

WhatsApp continua ancora adesso a sfornare novità su novità per i suoi utenti. Dalla recente funzione per la gestione dei file vocali, a quella per creare una comunità, che consente agli amministratori di più chat di collegare fino a dieci gruppi in un’unica community, così da permettere ai membri di visualizzare tutti i contenuti relativi alle diverse conversazioni, testi, foto e video, l’app è sempre in fermento. Ma è importante conoscere bene anche quelle caratteristiche già esistenti, per apprezzare fio in fondo una piattaforma tra le più usate al mondo da decine di milioni di persone.