Xiaomi 12 Lite avrà un cuore da medio gamma e un design da pro?

Xiaomi 12 Lite, secondo le ultime specifiche leak, monterà il processore Qualcomm Snapdragon 778G oppure lo Snapdragon 778G Plus.

I piani di lancio di Xiaomi per l’inizio del 2022 non si sono esauriti con la presentazione di Xiaomi 12 Series, anzi. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sappiamo con precisione che anche gli smartphone Xiaomi 12 Ultra e Xiaomi 12 Lite sono nei piani del colosso cinese: proprio quest’ultimo è protagonista di un leak che ne svela le probabili specifiche tecniche.

Infatti, prendendo per buona una indiscrezione pubblicata dal leaker Digital Chat Station nelle scorse ore, ci sono buone possibilità che Xiaomi 12 Lite arriverà sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 778G oppure Qualcomm Snapdragon 778G Plus.

Xiaomi 12 Lite: ecco gli ultimi leak sulle specifiche tecniche

Per quanto riguarda il design, ci sono chiare indicazioni che il team di Xiaomi abbia intenzione di ripercorrere le scelte stilistiche adottate con la serie Xiaomi 12: in tutta probabilità Xiaomi 12 Lite avrà un design del tutto identico a quello del fratello di fascia alta, con piccole differenze per lo più visibili sul retro del device a livello della fotocamera principale.

Scheda tecnica (RUMOR)

Prendendo per buone le ultime indiscrezioni relativa alla scheda tecnica di Xiaomi 12 Lite, il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese dovrebbe montare un display a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un sensore di impronte integrato. Questa informazione ci porta a presumere che il pannello sarà di tipo AMOLED e non LCD, ma non ci sono certezze a riguardo.

Oltre al sopracitato processore Qualcomm Snapdragon 778G/788G Plus, il device dovrebbe montare 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, ma è probabile che saranno presentate anche varianti con un quantitativo differente di RAM e ROM. Venendo alla fotocamera principale, si ritiene che il device possa montare un sensore principale Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP.

Quando sarà presentato?

Difficile prevedere con certezza assoluta quando il device di Xiaomi sarà ufficialmente presentato. Ad oggi, le ultime indicazioni parlano di un lancio presumibilmente attorno al mese di aprile/maggio con la Cina il primo paese in cui sarà possibile acquistarlo.