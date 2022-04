Mouse wireless che fantasia: lo ricarichi e lo utilizzi OVUNQUE (11€)

Un mouse wireless eccezionale che si ricarica, si fa utilizzare ovunque ed è silenzioso per il massimo del comfort.

Un mouse wireless che ti stupisce dal primo utilizzo, una volta che lo provi non torni più indietro e menomale perché se te lo porti a casa lo paghi pochissimo ora che è in promozione su Amazon.

Praticamente lo connetti a qualunque dispositivo tu voglia e pensa un po’: funziona all’istante. Semplicissimo ma perfetto sia per chi utilizza la mano destra che la mano sinistra, lo fai diventare tuo con un click e con una spesa di soli 11,89€.

Le spedizioni? Completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account.

Mouse wireless ricaricabile: non aspettare altro tempo, fallo tuo

In colorazione nera non solo è di design ma è anche elegante e semplice. Sulla scrivania no può che fare un figurone ma conta che te lo porti a spasso come meglio credi se, ad esempio, lo abbini a un laptop.

Come si connette? Sfruttando un semplicissimo micro ricevitore USB che in un secondo lo rende operativo.

Ha i DPI fissi ma sono a 1600 quindi l’utilizzo è scorrevole e fantastico. In più ti dico fin da subito che è extra silenzioso quindi non senti più click a destra e a sinistra. Poi, come ti dicevo, ha un ergonomia elevata e non presenta tasti aggiuntivi per permetterti di utilizzarlo liberamente con una delle due mani.

Cos’altro dirti se non che elimini finanche il problema delle batterie dal momento che una volta ogni tanto dovrai ricaricarlo come fai con un semplicissimo smartphone.

Chi dorme piglia pesci ma non è il tuo caso: apri subito Amazon e fallo tuo. Con un solo click te lo porti a casa con 11,89€ e non paghi nessun costo aggiuntivo grazie alle spedizioni veloci e gratuite di Prime.