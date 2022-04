OCCASIONE IRRIPETIBILE: Samsung Galaxy S20 FE su Amazon a -47%

Super occasione su Amazon: lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE è oggi in offerta su Amazon con il 47% di sconto.

Il Samsung Galaxy S20 FE è in offerta su Amazon a soli 309€, cioè a 314,00€ in meno rispetto al prezzo di listino (47%), e con le spedizioni rapide e gratuite. Un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un gioiellino come questo praticamente a metà prezzo, quasi.

In questo ottimo device le caratteristiche distintive della serie Galaxy S20 sono state mantenute: display da 120Hz, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e memoria interna espandibile.

Samsung Galaxy S20 FE, il top a prezzo entry

Galaxy S20 FE è uno dei dispositivi top di Samsung. L’elegante parte posteriore realizzata con policarbonato rinforzato aggiunge stile e carattere a uno smartphone che con i suoi bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e il minuscolo foro per la fotocamera, valorizza l’Infinity-O Display FHD+ da 6.5”. Giochi, streaming e videochiamate non sono mai stati così divertenti.

Le tre fotocamere posteriori ti regalano scatti da professionista in perfetto stile #nofilter. Puoi immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarti su un dettaglio con il teleobiettivo. L’unione tra zoom ottico 3x e zoom con Super Risoluzione 30x ti offre un primo piano sulla scena anche da lontano.

Potente e dotato di specifiche di primo piano, dagli Infinity-O Display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X al sistema di fotocamere da 64 MP – che diventano 108 per la versione S20 Ultra – e la possibilità di registrare video non soltanto a 4K, ma anche in altissima risoluzione 8K.

Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone Samsung Galaxy S20 FE su Amazon a 354€, cioè 314,00€ in meno rispetto al prezzo di listino (47%). Le spedizioni sono rapide e gratuite.