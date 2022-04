Xiaomi 12 Ultra: ricarica super rapida oltre lo Snapdragon 8 Gen 1?

Un inedito leak pubblicato dal sempre informato Digital Chat Station svela che Xiaomi 12 Ultra potrebbe offrire una ricarica super rapida.

Mentre continuano ad arrivare sempre nuove informazioni leak circa la probabile scheda tecnica di Xiaomi 12 Lite 5G, in queste ore il sempre informato Digital Chat Station è tornato a parlare di Xiaomi 12 Ultra mettendo in risalto il probabile supporto alla ricarica rapida da 150W.

Potenzialmente atteso al lancio il prossimo 10 maggio in Cina, Xiaomi 12 Ultra avrà l’arduo compito di svettare tra i device di fascia premium per imporsi così come il più potente smartphone Android della prima metà dell’anno.

Un leak svela la ricarica rapida da 150W di Xiaomi 12 Ultra

Oltre a montare il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus – ormai non ci sono dubbi che sarà proprio questo il processore sotto la scocca -, il leaker è convinto che il colosso cinese abbia intenzione di introdurre il supporto alla ricarica rapida da 150W. Si tratterebbe di un nuovo record per l’azienda, potenzialmente in grado di caricare completamente la batteria del device in una manciata di muniti.

Secondo le ultime indicazioni pubblicate in rete, il nuovo device di Xiaomi dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del Q2 con un comparto fotografico incredibile: si parla di un modulo triplo posteriore costituito da una lente periscopica di altissimo livello, per alcuni il nuovo punto di riferimento del settore per la qualità degli scatti.

Xiaomi 12 Ultra è atteso con un display AMOLED a risoluzione 2.2K con sensore di impronte integrato, frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO 2.0 e fotocamera frontale punch hole posizionata al centro. È quasi certa la presenza di un modulo RAM di tipo LPDDR5 e di spazio interno di tipo UFS 3.1, ma non ci sono indicazioni in merito.

Infine, il prezzo: con tutta probabilità il device sarà presentato con un prezzo che supererà senza problemi la soglia dei 1000 euro al cambio, ma è necessario attendere informazioni più dettagliate che ad oggi sono ancora scarse.