Xiaomi 12 Lite 5G sarà il nuovo medio gamma da comprare?

Un nuovo leak svela parte delle specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite 5G: potrebbe rappresentare un ottimo medio gamma.

A stretto giro dall’ultimo rumor su Xiaomi 12 Lite 5G, in queste ore un inedito leak mette in evidenza alcune delle specifiche tecniche del device di Xiaomi: con buona probabilità, se arriverà con le caratteristiche che vedremo poco più in basso, potrebbe rappresentare la scelta più sensata per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media completo di tutto.

Il sempre affidabile leaker Yogesh Brar ha pubblicato un tweet in cui svela alcune delle più importanti caratteristiche di Xiaomi 12 Lite 5G.

Le specifiche leak di Xiaomi 12 Lite 5G fanno ben sperare

Innanzitutto, il nuovo device del colosso cinese dovrebbe montare il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G, un display leggermente curvo sui lati, una fotocamera tripla posteriore e molto altro. Entrando nel dettaglio, il nuovo device è atteso con un pannello AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (non c’è traccia del supporto alla tecnologia LTPO) e cornici estremamente ottimizzate: questo mix di dettagli sottolinea che molto probabilmente il device arriverà con un design tipico degli smartphone di fascia alta.

Sebbene non ci siano conferme circa la composizione della RAM e dello spazio di archiviazione interno, secondo Brar il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe montare anche una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e una fotocamera tripla posteriore così costituita: un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP; frontalmente, invece, è altamente probabile che Xiaomi 12 Lite monti una fotocamera selfie da 16 MP.

Atteso al lancio con Android 12 e la MIUI 13 a bordo, non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda la probabile finestra di lancio né il prezzo di listino. Siamo certi che queste informazioni saranno svelate molto presto: continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sui nuovi device di Xiaomi.