Xiaomi Mi Smart Band 6: la regina delle smartband a prezzo FOLLE (32€)

Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: prendi al volo la migliore smartband sul mercato.

Sei alla ricerca di una smartband completa di tutto, di design, con un bel display leggibile e in grado di tenere traccia dei parametri vitali? Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon è la risposta alle tue domande: con il 27% rappresenta di gran lunga l’unica soluzione che dovresti prendere in considerazione.

Infatti, ad appena 32€, ha tutto l’occorrente per accompagnarti nei tuoi impegni quotidiani dandoti sempre una chiara visione della distanza percorsa, i passi, le calorie bruciate, le notifiche in arrivo sul tuo smartphone (iOS e Android fa lo stesso, sono entrambi supportati) e molto altro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon a prezzo folle (appena 32€)

Dotata di un ottimo pannello AMOLED touchscreen a colori e ad alta definizione, tutte le informazioni mostrate a schermo sono sempre ben leggibili anche sotto la luce diretta del sole. A un prezzo così economico ti arriva a casa un device che ti garantisce il tracking preciso di 30 modalità di allenamento: la allaccia al polso ed ecco che inizia a registrare i più importanti dati del momento, compreso il battito cardiaco e le calorie bruciate. Inoltre, il sensore HR è affiancato da numerosi algoritmi che permettono anche di tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Che dire poi della batteria? Fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica. Non perdere più altro tempo e metti subito nel carrello la smartband di Xiaomi, a questo prezzo sarebbe davvero un peccato perdere l’occasione per allacciare al polso una tra le migliori smartband in questa fascia di prezzo. Tantissimi utenti la utilizzano quotidianamente e non se ne sono mai pentiti: ha tutto ciò di cui hai bisogno per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e i tuoi allenamenti in palestra.