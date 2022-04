Apple MagSafe powerbank: ecco come fare per aggiornarlo

Il powerbank MagSafe di Apple si aggiorna e ora permette di caricare più velocemente (a 7,5W) il vostro iPhone 12/13: ecco come fare per aggiornarlo.

Adesso il powerbank MagSafe di Apple può caricare il vostro melafonino ad una velocità più elevata rispetto al passato; si passa infatti dai 5W ai 7,5W con l’ultimo firmware rilasciato sul mercato. Ma come fare per eseguire l’aggiornamento? Andiamo con ordine.

Come aggiornare il powerbank MagSafe di Apple

L’OEM di Cupertino ha distribuito ai suoi utenti un nuovo update del firmware che porta il software dell’accessorio MagSafe alla versione v2.7. Questo implica che il powerbank sarà ora in grado di fornire una velocità maggiore in movimento. 7,5W contro i 5W dichiarati in precedenza. Ecco cosa si evince dalle note di Apple:

Per ottenere una ricarica di 7,5 W in movimento, aggiorna la batteria MagSafe all’ultimo firmware. L’aggiornamento del firmware inizia automaticamente dopo aver collegato la batteria all’iPhone. L’aggiornamento del firmware può richiedere circa una settimana.

Certo, ci possono volere anche un bel po’ di giorni per avere l’update, ma c’è un altro modo ben più rapido. Lo riportiamo di seguito:

Per aggiornare il firmware utilizzando un Mac o un iPad, collega un’estremità di un cavo da Lightning a USB al connettore Lightning sulla batteria e l’altra estremità al tuo Mac o iPad. L’aggiornamento del firmware richiederà circa 5 minuti.

Il powerbank MagSafe è compatibile con le ultime soluzione premium della mela (sia iPhone 12 e 13); è arrivato sul mercato nel mese di luglio scorso ed è stato da subito apprezzatissimo dagli utenti, anche se controverso per via del prezzo elevato.

In molti hanno criticato la ricarica lenta a 5W, ma onestamente, per chi ha un iPhone 12 Mini o un 13 Mini questo gadget rappresenta “la salvezza”. Voi ne avete acquistato uno? Come vi trovate? Fatecelo sapere.

Intanto vi ricordiamo che su Amazon la soluzione rivale di Anker costa solo 33,99€ (praticamente quasi un terzo del valore di quello di Apple). Lo trovate a questo link. Fate presto, perché si tratta di un’offerta a tempo. È uno dei prodotti più apprezzati, con oltre 3492 recensioni positive (4 stelle e mezzo su 5).