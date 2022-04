Come le AirPods ma perfette sia su Android che iOS (19€)

Non saranno le AirPods originali ma credimi se ti dico che queste wearable non hanno niente da invidiare a Casa Cupertino.

Da tempo ti stai domandando se acquistare le AirPods di casa Cupertino sia un’ottima idea ma se ti dicessi che ti puoi portare a casa una variante ancora più eccezionale e senza limiti?

Ebbene sì, ammesso che tu abbia uno smartphone Apple allora le prime le potresti sfruttare al meglio ma nel caso contrario? Perché scendere a compromessi quando con una spesa minima puoi avere comunque tutto. E credimi, non lo dico per convincerti ma perché questi auricolari Bluetooth in promozione ad appena 19,99€ su Amazon sono veramente una bomba.

Stessa forma delle AirPods ma tecnologia avanzata? Dillo tu

Si tratta di auricolari Bluetooth con design semi in ear quindi non sono dotate di punte in silicone ma si mantengono stabili e comode senza problemi. Proprio in questa caratteristica ricordano le AirPods di Apple ma dopodiché, le differenze sono numerose.

Anzitutto ti voglio assicurare: tutte le funzioni danno il loro meglio sia su sistemi Android che iOS così non devi rinunciare a niente. Sono dotate di Bluetooth 5,1 che ti fa avere connessioni stabili e di elevata qualità così da poterti muovere senza freni.

Gli altoparlanti di prima classe abbinati ai microfoni integrati ti fanno scoprire il piacere vero e proprio. Musica e chiamate sono all’ordine del giorno senza se e senza ma. In più hai a portata di mano i controlli touch per poter gestire ogni aspetto con un solo tocco.

Tutto qui? Assolutamente no: vanno incluse nella lista anche l’impermeabilità e la batteria da 24 ore.

