Ti bastano 11€ per portare il segnale Wi-Fi in ogni punto della casa

Il segnale Wi-Fi non arriva in tutte le stanze? Non perdere altro tempo e sfrutta questa offerta di Amazon per il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi.

Dì addio una volta per tutte ai cali del segnale Wi-Fi grazie all’incredibile offerta di Amazon su quest’ottimo ripetitore di Xiaomi: lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi ed è subito pronto per farti navigare in ogni punto della casa.

Ad appena 11€, infatti, il device di Xiaomi rappresenta uno degli accessori più popolari e apprezzati da chi si trova spesso in difficoltà per quanto riguarda la propagazione del segnale Wi-Fi in tutte le stanze della casa (o dell’ufficio).

L’ottimo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi è in offerta su Amazon a prezzo shock

Molto spesso il punto di allaccio della connessione a Internet è in una zona ben specifica della casa, magari troppo lontana dalle altre stanze e separata da muri portanti che impediscono la propagazione del segnale Wi-Fi del tuo modem/router. Con questa soluzione semplice ed economica, metti finalmente fine a questo problema impegnando una semplice presa di corrente: lo scarti, lo colleghi alla presa della corrente (ti consigliamo di puntare a una presa a metà strada tra il modem/router e la zona scoperta dal segnale Wi-Fi) e il gioco è fatto.

Dotato di due antenne fisse per estendere il segnale Wi-Fi in tutte le stanze della casa, il device di Xiaomi è in grado di garantirti fino a 300 Mbps in download senza cali di prestazioni, vuoti di linea o lag. Oltre a essere compatibile con una serie lunghissima di router commerciali, puoi gestire ogni aspetto del ripetitore Wi-Fi tramite la comoda applicazione mobile per smartphone Android e iOS.

Una volta montato riconosce automaticamente la linea Internet già presente in casa e si configura conservando tutte le impostazioni di connessione: devi semplicemente scegliere che nome dare alla rete Wi-Fi e la password per accederci.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile occasione e acquista subito l’ottimo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi in offerta shock su Amazon: rimarrai stupefatto della qualità della connessione e della facilità di installazione.