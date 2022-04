Annunciato l’Xbox & Bethesda Games Showcase: appuntamento il 12 giugno

Microsoft annuncia lo show che includerà tutto ciò che riguarda la variegata gamma di giochi in arrivo nell’ecosistema Xbox.

Nella giornata di oggi è stato annunciato l’appuntamento Xbox & Bethesda Games Showcase, che si terrà domenica 12 giugno alle ore 7:00 pm CEST/10:00 am PT. Lo show sarà trasmesso sui canali Twitch, YouTube, Twitter e Facebook di Xbox e includerà news e update sui giochi in arrivo su Xbox quest’anno e il prossimo, future uscite su Xbox Game Pass e molto altro ancora.

Xbox & Bethesda Games Showcase a giugno

L’Xbox & Bethesda Games Showcase includerà tutte le informazioni sulla variegata gamma di giochi in arrivo nell’ecosistema Xbox, comprese le prossime uscite di Game Pass su Xbox e PC. Questo spettacolo presenterà anche alcuni dei titoli provenienti da Xbox Game Studios, Bethesda e dai partner in tutto il mondo. Attesi molti annunci importanti dunque, e diverse sorprese, anche se Microsoft per ora mantiene il più assoluto riserbo.

“Questo show includerà titoli incredibili in arrivo da Xbox Game Studios, Bethesda e dai nostri partner intorno al mondo. Lo showcase vi mostrerà quello che dovrete sapere sulla variegata line-up di giochi in arrivo presto sull’ecosistema Xbox, incluse le prossime uscite su Game Pass su Xbox e PC”, ha annunciato l’azienda.

Molto probabilmente verrà mostrato qualcosa sull’attesissimo Starfield, in uscita l’11 novembre, su Redfall di Arkane Studios, e sul nuovo Forza Motorsport oltre a tanti altri progetti in uscita entro la fine dell’anno su Xbox One, Xbox Series X/S e PC. E forse verrà svelato qualche dettaglio sul reboot di Fable. Speranze, infine, per Perfect Dark e Avowed di Obsidian, più sicuramente alle sorprese che arriveranno sia da parte di Xbox che degli studi Bethesda.