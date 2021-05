Videogamer, quelli di Xbox Game Pass sono tra i più socievoli

Massimo Reina,

Microsoft ha presentato oggi una nuova ricerca basata su un campione di 2.000 gamer in tutta Italia, che offre uno sguardo su come questi ultimi percepiscano e interagiscano con i servizi d’intrattenimento in abbonamento, e la presenza dei relativi contenuti nella loro vita di tutti i giorni. L’indagine ha evidenziato come il 94% dei giocatori italiani possieda almeno un abbonamento che dà accesso a film, programmi TV, musica o altri prodotti.

La ricerca ha inoltre approfondito la frequenza con cui vengono consumati contenuti di diverso tipo, sempre attraverso i servizi a pagamento periodico: in tal senso, è emerso che oltre due terzi degli intervistati guarda film o altro materiale TV (76%) e di ascoltare musica (65%) tramite abbonamento almeno una volta alla settimana.



L’Xbox Game Pass

Sebbene il pagamento di canoni mensili o annuali a servizi di gioco siano ancora relativamente recenti, il 65% degli intervistati dichiara di averne anche uno attivo, confermando di fruirne e dargli la medesima importanza di altri servizi d’intrattenimento che esistono da molto più tempo. La metà (55%) dei videogamer, infatti, gioca attraverso un servizio in abbonamento almeno una volta alla settimana, dato che aumenta significativamente prendendo in considerazione gli abbonati a Xbox Game Pass, l’81% dei quali gioca attraverso esso almeno una volta alla settimana.

Secondo i risultati della ricerca, il motivo principale per cui i gamer italiani si iscrivono a un nuovo servizio a pagamento – che si tratti di videogiochi o di qualsiasi altra forma d’intrattenimento – è la possibilità di accedere a molti contenuti diversi. Questa motivazione è infatti stata indicata dal 59% degli intervistati, mentre altri motivi per iscriversi a un nuovo servizio on demand sono il semplice processo di configurazione (54%) e l’accesso immediato ai nuovi contenuti non appena vengono rilasciati (58%).



Ecco perché, sempre secondo i dati, servizi come Xbox Game Pass hanno sempre più successo: offre ai gamer maggiori opportunità di scoprire, provare ed entrare in contatto tramite i videogiochi e vanta una libreria di oltre 100 titoli di grande qualità, che spaziano dai platform ai giochi di corse, fino ai titoli di azione e avventura, e che permettono di sfruttare il multiplayer online e molte altre feature. La libreria è in costante aggiornamento e nuovi giochi vengono continuamente aggiunti, tra i quali i titoli Xbox Game Studios, inclusi al Day One, i grandi giochi AAA.



E ancora, le novità di Bethesda Softworks (nuovo membro della famiglia Xbox) e incredibili giochi [email protected] Xbox Game Pass Ultimate è inoltre disponibile su più device: dalla console al PC, fino ai dispositivi mobile Android via cloud (Beta). Secondo la ricerca, infine, i generi preferiti dai giocatori sono gli action-adventure, i platform e i titoli di sport e racing. La libreria Xbox Game Pass include grandi titoli amati dai gamer italiani, tra i quali incantevoli platform game come Ori and the Will of the Wisps e Hollow Knight, giochi d’azione e d’avventura come Dead Cells, RPG sparatutto come Outriders e persino giochi di corse come DiRT 5 e Forza Horizon 4.