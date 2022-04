In Search of Colors, l’evento che celebra i notebook OLED ASUS

I fotografi Eleonora Proietti e Manuel Bifari svelano i cinque motivi fondamentali per scegliere i notebook ASUS con display OLED.

Per celebrare le capacità dei propri notebook OLED e mostrarne concretamente i benefici e le potenzialità, ASUS ha ideato il progetto In Search of Colors e ha collaborato con i fotografi Eleonora Proietti e Manuel Bifari, noti per aver fondato la loro casa di produzione ME Productions in cui si occupano della produzione fotografica di eventi, lifestyle, moda e celebrità.

Cinque motivi fondamentali per scegliere i notebook ASUS con display OLED

In un mondo in cui la fruizione di contenuti digitali e l’utilizzo di supporti tecnologici caratterizza fortemente le giornate di tutti – per lavoro, studio e tempo libero – ASUS continua nel suo impegno per garantire esperienze incredibili volte a migliorare la vita degli utenti arricchendo la propria offerta di notebook dotati di schermo OLED – capaci di offrire una qualità di visione senza precedenti in tutti gli ambiti di utilizzo, dalla visione di video, film e serie TV alla navigazione web e social, dalla grafica all’illustrazione digitale, fino ad arrivare alle lavorazioni visive professionali.

Con In Search of Colors, Eleonora Proietti e Manuel Bifari sono stati quindi chiamati a realizzare scatti in diverse ambientazioni caratterizzate da neri profondi, colori accesi e contrasti elevati situazioni che non mettono certo in difficoltà i laptop ASUS OLED.

“La resa dei colori nelle foto che abbiamo scattato e poi post-prodotto utilizzando lo schermo ASUS OLED del nostro laptop ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED è stata notevole”, commentano Eleonora Proietti e Manuel Bifari. “Questo tipo di tecnologia aiuta moltissimo nella percezione dei colori e soprattutto del nero per realizzare e godere di lavori fotografici quanto più vicini alla realtà e ricchi di dettagli”.

Ecco quindi cinque motivi fondamentali per scegliere i notebook ASUS con display OLED, come testati e validati dai due fotografi: