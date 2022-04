ASUS: Chromebook perfetto per studio e lavoro a prezzo REGALATO

Amazon ha messo in offerta un Chromebook di ASUS ideale come dispositivo secondario per lavorare, studiare o svagarsi: occasione unica.

Se sei alla ricerca di un dispositivo secondario economico per lavorare, studiare o semplicemente per svago, l’ottimo Chromebook di ASUS è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che è difficile ignorare.

Infatti, grazie a uno sconto del 35% sul prezzo di listino, il device si predispone come la scelta ideale per svolgere tanti compiti senza scendere a (troppi) compromessi.

Chromebook ASUS in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: occasione unica

Ovviamente non ci si può aspettare di svolgere task estremamente complessi e pesanti – si tratta pur sempre di un Chromebook, un device perfetto per navigare su Internet e non solo -, ma è invece perfetto per un utilizzo casalingo.

Se navighi molto in rete, guardi video sulle piattaforme di streaming più popolari e sei ormai abituato ad utilizzare l’ecosistema Google (Gmail, YouTube, Google Foto, Google Chrome, eccetera), il Chromebook è perfetto per i tuoi scopi. Lo puoi utilizzare per accedere alla piattaforma del tuo istituto scolastico, oppure per lavorare a un documento in collaborazione con i tuoi colleghi.

Il Chromebook di ASUS è dotato di un display da 11.6 pollici ad alta risoluzione con tanto di lavorazione antiriflesso, è estremamente piccolo e compatto, dispone di tutte le porte di connessione di cui hai bisogno (USB Type-C e Wi-Fi dual band) e si aggiorna molto spesso con nuove funzionalità che lo rendono sempre migliore.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il Chromebook di ASUS per riceverlo a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Usalo come dispositivo secondario oppure regalalo a tuo figlio per imparare i rudimenti dell’informatica con un sistema operativo semplice e scattante. Sfrutta questa incredibile occasione: tantissime persone lo utilizzano quotidianamente senza problemi.

