Twitter, taglio di costi e posti lavoro, e più spazio agli influencer

Elon Musk pensa di eliminare gli esuberi e le spese ritenute inutili su Twitter e favorire gli influencer a pagamento per creare contenuti.

Elon Musk starebbe già lavorando alla “ristrutturazione” di Twitter, e fra le ipotesi prese i considerazione dal CEO di Tesla per migliorare il social ci sarebbero anche quelle tese a eliminare le spese ritenute superflue, licenziando gli esuberi e ottimizzando meglio i costi di gestione, e a dare spazio a quegli influencer molto seguiti sia sulla piattaforma che in generale sul web, pagandoli se necessario. E’ quanto riporta Bloomberg, che citando le comunicazioni alla Sec di Musk segnala anche come questi abbia venduto un totale di azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari in questa settimana.

Twitter, aree a pagamento?