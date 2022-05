Spotify abbraccia il Metaverso su Roblox con Spotify Island

Con Spotify Island su Roblox, la popolare piattaforma di streaming audio a pagamento offre nuove esperienze a fan e artisti.

Spotify ha annunciato che diventerà il brand ufficiale per lo streaming musicale all’interno di Roblox, il videogioco di genere MMO dove si possono creare i propri mondi virtuali, scegliendo chi far entrare, con chi socializzare e creare una propria community virtuale. Tutto avverrà su Spotify Island, un luogo dove artisti e fan si potranno riunire per parlare, giocare a missioni interattive, sbloccare contenuti esclusivi e magari acquistare anche del merchandising.

Spotify e il Metaverso

Per la prima volta, gli utenti potranno quindi esplorare la Spotify Island su Roblox, un paradiso del suono in cui fan e artisti di tutto il mondo potranno accedere a una sorta di “paese delle meraviglie sonoro”, con missioni e gadget davvero speciali. Spotify è così il primo brand di streaming audio ad avere una presenza su Roblox, creando una destinazione digitale ultraterrena per l’audio.

Attraverso questo mondo interattivo, Spotify crea così un luogo dove gli utenti possono connettersi e creare nuovi suoni insieme, frequentare spazi digitali e ottenere l’accesso a prodotti virtuali esclusivi. Nel dettaglio, ecco cosa aspettarsi:

Merchandising virtuale esclusivo : Attraverso la Spotify, la piattaforma sta creando una opportunità per gli artisti di connettersi facilmente con i propri fan e di collaborare con Spotify per la creazione di merchandising virtuale nel gioco. La parte di Spotify di queste vendite sarà destinata direttamente agli artisti stessi. Abbiamo collaborato con alcuni incredibili artisti, tra cui SUNMI e Stray Kids , creando un merchandising virtuale che riflette veramente la loro identità di artisti. Il merchandise di SUNMI sarà disponibile a partire da oggi, mentre quello degli Stray Kids nelle prossime settimane!

: Attraverso la Spotify, la piattaforma sta creando una opportunità per gli artisti di connettersi facilmente con i propri fan e di collaborare con Spotify per la creazione di merchandising virtuale nel gioco. La parte di Spotify di queste vendite sarà destinata direttamente agli artisti stessi. Abbiamo collaborato con alcuni incredibili artisti, tra cui e , creando un merchandising virtuale che riflette veramente la loro identità di artisti. Il merchandise di SUNMI sarà disponibile a partire da oggi, mentre quello degli Stray Kids nelle prossime settimane! Esperienze interattive e Easter Egg nascosti : Gli utenti di Roblox possono unirsi agli artisti, completare missioni interattive e sbloccare contenuti esclusivi. I giocatori possono anche godere di un’esperienza audio coinvolgente creando musica ed esplorando i suoni nelle stazioni virtuali di beat-maker offerte da Soundtrap. Sull’isola ci saranno easter egg musicali sparsi in ogni angolo per gli utenti capaci di scoprirli.

: Gli utenti di Roblox possono unirsi agli artisti, completare missioni interattive e sbloccare contenuti esclusivi. I giocatori possono anche godere di un’esperienza audio coinvolgente creando musica ed esplorando i suoni nelle stazioni virtuali di beat-maker offerte da Soundtrap. Sull’isola ci saranno easter egg musicali sparsi in ogni angolo per gli utenti capaci di scoprirli. Portare in vita il marchio Spotify in un modo nuovo: Gli ascoltatori di Spotify noteranno anche alcune forme, colori e icone familiari sulla Spotify Island. Ad esempio, gli utenti di Roblox avranno la possibilità di raccogliere l’icona “Mi piace” a forma di cuore, e richiedere il merch virtuale gratuito di Spotify.

Nelle prossime settimane, i fan potranno accedere a K-Park, la prima esperienza a tema sull’Isola di Spotify, dedicata all’universo K-Pop. Prossimamente, K-Park darà ai fan la possibilità di interagire con le superstar Stray Kids e SUNMI. Per scoprire ulteriori dettagli ulteriori sull’Isola di Spotify potete dare un’occhiata al blog For the Record e visitare Roblox.com/spotify per giocare.