ROG Strix SCAR 17 SE e ROG Flow X16: ASUS annuncia due notebook gaming top

ASUS ha annunciato due notebook gaming all’avanguardia che stabiliscono un nuovo standard per i portatili da gioco.

Nel corso dell’evento intitolato For Those Who Dare: Boundless che si è appena concluso, ASUS ha annunciato due dei notebook gaming più interessanti del 2022, ovverosia il ROG Flow X16 e la nuova variante del ROG Strix Scar, cioè lo Strix SCAR 17 Special Edition.

ROG Strix SCAR 17 SE

Questa edizione straordinaria del ROG Strix SCAR da 17’’ ospita soluzioni hardware e di raffreddamento all’avanguardia, per fornire esperienze di gioco al top. Una camera di vapore personalizzata abbinata al metallo liquido Conductonaut Extreme applicato sia alla CPU che alla GPU permette allo SCAR 17 SE di spingere al massimo le suo componenti.

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE presenta anche una inimitabile estetica cyberpunk, con inchiostro invisibile di prima qualità applicato direttamente al suo telaio metallico.

Cuore pulsante della macchina è il nuovissimo Intel Core i9-12950HX, una CPU per laptop incredibilmente potente da 65 W. Con frequenze in boost fino a 5,2 GHz sui Performance core, le prestazioni single-threaded non vacillano mai, assicurando una frequenza elevata di frame per gli titoli eSports più recenti ed esigenti.

Componenti all’avanguardia e un sofisticato sistema di raffreddamento stabiliscono un nuovo standard per i portatili da gioco ad altissime prestazioni. Punti chiave:

Oltre ogni limite : le prestazioni raggiungono nuove vette con un TDP per la CPU fino a 65 W e fino a 175 W TGP con Dynamic Boost

Nessun pericolo di surriscaldamento : la camera di vapore con il metallo liquido Conductonaut Extreme mantengono basse le temperature di CPU e GPU

L’iconico stile SCAR : design unico del telaio con dettagli cybertext in inchiostro invisibile

ROG Flow X16

Si tratta di un notebook sottile e leggero da 16 pollici con formato 2-in-1 spinto da un processore AMD Ryzen 9 6900HS e da una GPU NVIDIA GeForce RTX Ti, e supporta inoltre la famiglia di GPU esterne XG Mobile. ROG Flow X16 pesa solo 2,1 kg e in uno chassis delle dimensioni di un notebook da 15’’ può essere equipaggiato con uno schermo ROG Nebula HDR Display da 16’’.

Un performante pannello QHD / 165 Hz Mini LED con 1100 nits di luminosità di picco, 512 zone di regolazione locale e una copertura della gamma colori DCI-P3 al 100%.

Queste componenti d’eccellenza sono completate dal nuovissimo sistema di raffreddamento con Frost Force Technology e Pulsar Heatsink, con tre ventole e un dissipatore ad alta densità per mantenere alte le prestazioni e basse le temperature in un corpo compatto.

Il portatile convertibile sottile e leggero con l’incredibile display Nebula HDR è dotato delle migliori componenti e di un nuovo sistema di raffreddamento ad alta efficienza. Punti chiave: