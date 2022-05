Netflix, ecco la svolta incredibile che cambierà tutto!

Netflix si prepara a rivoluzionare la sua offerta con una serie di novità e produzioni destinate a coinvolgere di più il pubblico di abbonati da casa.

Netflix è una vera e propria “galassia” in continua evoluzione. Complice il calo di entrate e la necessità quindi di trovare nuove fonti di guadagno, l’azienda sta provando a cercare soluzioni alternative e a ripensare a rimodellare la struttura dell’azienda e gli investimenti futuri, tagliando i costi laddove necessario. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito statunitense Protocol, ad esempio, l’azienda starebbe in tal senso licenziando una buona parte dello staff editoriale di TUDUM, ovverosia il fan site dedicato agli appassionati delle serie trasmesse dal colosso dello streaming video con interviste esclusive, contenuti dietro le quinte, video extra e non solo.

Netflix, in arrivo i programmi dal vivo

La piattaforma di streaming guarda inoltre al settore videogiochi e alla pubblicità, come ha recentemente spiegato Reed Hastings, amministratore delegato, co-fondatore e presidente di Netflix: “chi mi conosce sa che sono contrario alla pubblicità e che sono un grande sostenitore della semplicità degli abbonamenti. Ma per quanto lo sia, sostengo ancora di più la scelta dei consumatori, che desiderano avere un prezzo più basso per Netflix e che tollerano la pubblicità“. Per ora, comunque, non ci sono progetti concreti, ma è innegabile che questa apertura porterà certamente a degli sviluppi importanti nei prossimi mesi.

Ma secondo indiscrezioni, nelle ultime ore i vertici starebbero pensando anche di sviluppare una serie di eventi live con addirittura la partecipazione del pubblico.

Il colosso dello streaming, secondo quanto riportato dal sito Deadline, starebbe infatti studiando una serie di programmi con l’intenzione di proporre reality show senza un vero e proprio copione, sul genere di American Idol e Dancing with the Stars, e degli special di comici dal vivo, i classici “one man show”. In tal senso si parla del festival Netflix is a Joke, che ha visto 300 comici stand-up come Dave Chappelle, Chris Rock e Pete Davidson esibirsi alla Hollywood Bowl di Los Angeles, con la possibilità per gli spettatori di interagire attraverso commenti dal vivo, voti e quant’altro.