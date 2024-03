205€ in MENO su eBay per il POTENTISSIMO Redmi Note 13 Pro

Oggi eBay è pronto a sconvolgerti la giornata con una offerta eclatante in ambito mobile: il fantastico e popolarissimo Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita al prezzo più conveniente di sempre, diventando un vero e proprio best buy.

Sfruttando lo sconto immediato del 36% e il codice coupon “PSPRMAR24” del valore di 25€, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 294€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

L’eccellente top di gamma Redmi Note 13 Pro 5G è in caduta libera su eBay

Al prezzo di un comune budget phone hai a disposizione un device decisamente potente, bello e in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista. Il design è minimal, dal forte sapore premium, e fa da caro a una scheda tecnica sorprendente: il pannello Super QPD da 6.67 pollici è affiancato da un potentissimo processore octa-core con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

L’ampia batteria sfrutta a dovere la ricarica rapida per assicurarti un’ottima autonomia, mentre il comparto fotografico è pronto a stupirti con un sensore principale da ben 200MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione.

Inutile girarci intorno: se vuoi fare un vero affare in ambito mobile, non devi assolutamente farti scappare l’offerta di eBay sul fantastico smartphone di Redmi. Ricorda, inoltre, di inserire il codice coupon “PSPRMAR24” per usufruire dello sconto di 25€; se decidi di acquistarlo tramite PayPal hai la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi né busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.