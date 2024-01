20GB/256GB, batteria 10800mAh e resistenza a TUTTO: questo MONSTERPHONE lo vogliono tutti

Il DOOGEE S100 è un robusto smartphone Android con specifiche impressionanti, progettato per resistere alle sfide dell’uso all’aperto e offrire prestazioni di alto livello. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 12, che offre le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza, e supporta NFC che ti consente di effettuare pagamenti mobili e sfruttare altre funzionalità di connettività.

Insomma, il DOOGEE S100 offre prestazioni eccezionali, una batteria enorme e una fotocamera di alta qualità. E allora approfitta dello sconto del 21% col coupon su Amazon per accaparrartelo subito a soli 219€, ovvero un prezzo ridicolo per un mostro di tecnologia come questo. Basti pensare che modelli entry level con specifiche molto più basse di queste, costano uguale se non di più di questo telefonino. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Design robusto, NFC e Android 12: questo smartphone rugged è assurdo

Il DOOGEE S100 è stato progettato per resistere a situazioni difficili. Il suo design robusto lo rende resistente agli urti, alla polvere e all’acqua, con una certificazione IP68 e IP69K. Ciò significa che può sopportare l’immersione in acqua fino a una profondità di un metro per 30 minuti, ed è protetto da particelle di polvere sottili e resiste a getti d’acqua ad alta pressione. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo smartphone è la sua enorme batteria da 10800mAh.

Questa capacità elevata ti consente di utilizzare il telefono per lunghi periodi senza dover preoccuparti della ricarica costante. È ideale per chi trascorre molto tempo all’aperto o in situazioni in cui non è possibile ricaricare il dispositivo con facilità. Il DOOGEE S100 è dotato di un ampio schermo da 6.58 pollici con risoluzione FHD+ (Full High Definition+), ed è alimentato dal processore Helio G99, che offre prestazioni affidabili per l’uso quotidiano e l’esecuzione di applicazioni.

Inoltre, con una generosa memoria RAM da 20GB e un’enorme capacità di archiviazione interna di 256GB, hai spazio sufficiente per le tue applicazioni, foto, video e file. Il DOOGEE S100 è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 108MP che può catturare foto di alta qualità.

Dulcis in fundo, dispone di una fotocamera frontale da 32MP che ti consente di scattare selfie nitidi. La fotocamera principale supporta anche la visione notturna a 20MP per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. Di fatto, questa belva tecnologica è l’ideale per chi ha bisogno di un dispositivo resistente per l’uso all’aperto o per coloro che cercano un telefono con specifiche elevate. Approfitta dello sconto su Amazon e spunta la voce Applica coupon 70€ per accaparrartelo subito a soli 219€. Ne vale davvero la pena.

