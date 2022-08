3 strumenti indispensabili per la sicurezza online

Se fino a pochi anni fa bastava un semplice antivirus per proteggere il proprio computer, al giorno d’oggi la situazione è radicalmente cambiata.

Le minacce informatiche si sono evolute considerevolmente e, per l’utente comune, è molto difficile far fronte da solo ad adware, malware, trojan e worms, senza calcolare attacchi raffinati come il phishing e i famigerati ransomware.

Quali strumenti vanno dunque integrati in un contesto di difesa strategica? L’antivirus resta un caposaldo, visto che permette la scansione e l’eliminazione degli agenti malevoli.

In ottica prevenzione però, un password manager è essenziale. La protezione delle parole d’accesso infatti è ormai quasi d’obbligo, soprattutto se si usano app potenzialmente appetibili per gli hacker (come quelle legate all’home banking).

Infine, una Virtual Private Network, rappresenta un ulteriore step verso la sicurezza. Questi strumenti proteggono la connessione dati, impedendo a chiunque di poter sbirciare nelle attività svolte online.

Se i tre strumenti elencati sono molto utili, a livello economico può non essere facile acquistare tutti e tre. Per fortuna, esistono servizi in grado di fornire una suite completa a livello di sicurezza informatica.

Antivirus, VPN e password manager: tre strumenti per la tua sicurezza

Con McAfee Total Protection è possibile ottenere tutto ciò che serve per proteggere i propri dispositivi elettronici. Stiamo parlando di un antivirus pluripremiato, molto conosciuto nel settore e che, nel corso degli anni, è stato affiancato anche ad altri tool molto efficaci.

Oltre ai tre precedenti servizi poi, McAfee Total Protection offre anche un sistema di protezione della rete domestica, un tool per la navigazione sicura e File Shredder. Quest’ultimo funziona come un vero e proprio distruggi documenti in grado di agire sui file confidenziali.

Un pacchetto che si rivela completo sotto ogni punto di vista e che, grazie all’attuale promozione, risulta anche alquanto conveniente.

L’abbonamento Family, capace di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, è attualmente disponibile ad appena 49,95 euro (di fatto a prezzo dimezzato rispetto al costo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.