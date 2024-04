40% DI SCONTO su HP Chromebook: processore Intel e 14 pollici

Quando ci ritroviamo in viaggio e abbiamo necessità di continuare il nostro flusso lavorativo, i notebook portatili sono senz’ombra di dubbio una salvezza. In questo caso l’ultima offerta di Amazon potrebbe fare proprio al caso tuo, proponendoti l’ottimo HP Chromebook in offerta al sensazionale prezzo di soli 209 euro, con un ottimo 40% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso HP.

HP Chromebook: produttività al giusto prezzo

Una delle caratteristiche salienti alla base di questo Chromebook è sicuramente il suo sistema operativo ChromeOS, interamente sviluppato da Google, che riceve quotidianamente un’ottimizzazione del software per risultare sempre rapido e ripestante. Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è sicuramente il suo processore Intel Celeron N4120, con cui riuscirai ad ottenere prestazioni a dir poco formidabili: potrai avviare qualsiasi programma, anche quelli che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta. Il processore è inoltre caratterizzato da un basso consumo energetico, che ti consente di risparmiare un bel po’ nei consumi elettrici e nelle conseguenti bollette mensili dell’energia.

Tutta la potenza del processore viene elaborata a livello dello splendido display da ben 14 pollici di diagonale, che ti consentirà di avere sotto controllo tutti i tuoi progetti di lavoro. Grazie all’elevata definizione dello schermo potrai guardare film e serie TV mentre sei in viaggio, facendo uso delle principali piattaforme di streaming come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora.

Molto apprezzata anche la tastiera con formato full size e corsa dei tasti da 1.5 millimetri, che ti garantisce il massimo della produttività lavorativa ovunque ti trovi. Eccezionale a dir poco anche l’autonomia, grazie alla batteria che assicura fino a 12 ore e 30 minuti di schermo acceso.

A poco più di 200 euro ti porti a casa uno dei migliori notebook attualmente in commercio, con cui potrai dedicarti al tuo lavoro in mobilità, oltre che dedicarti al tuo svago personale e tanto altro ancora: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo HP Chromebook 14a-NA00004SL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.